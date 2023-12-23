У Дніпрі затримали сімох підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та побитті двох безпритульних чоловіків. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, поліцейські продовжують перевірку.

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося у ніч з 2 на 3 грудня. Підлітки виявили безпритульну жінку в покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

Цієї ж ночі напали на чоловіка, який мешкав у недобудові. На щастя, безхатьку з численними тілесними ушкодженнями вдалося втекти. Він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу.

Слідчі підозрюють, що зграя цих самих підлітків може бути причетна до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі ГУНП оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників. У телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини.

Поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Правоохоронці підозрюють, що діями хлопців керував 23-річний мешканець Дніпра, який перебуває у місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства та розбійного нападу.

Вказівки "пацанам" він віддавав через групу в месенджері, де "пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії". Туди ж хлопці скидали відео своїх злочинів.

Усі семеро підлітків затримані, їм оголошено про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 115 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.