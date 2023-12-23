У Львові вибухнув газ у будинку, під завалами можуть бути люди (відео) [ Редагувати ]
У Львові стався вибух у приватному будинку, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
На вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди.
На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки аварії встановлюються.
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