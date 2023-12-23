Президент росії володимир путін через посередників подає сигнали про готовність розпочати переговори про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на російських та західних чиновників.

За словами співрозмовників видання, незважаючи на офіційну риторику, путін подає сигнали про готовність укласти перемир'я з Україною, однак за умови, що за росією залишаться окуповані українські території.

Вони кажуть: "Ми готові до переговорів щодо припинення вогню". Вони хочуть залишитися там, де зараз на полі бою... путін справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не готовий відступати ні на метр.

Джерела газети стверджують, що такий меседж диктатор подає з вересня через різні канали зв'язку, зокрема через уряди третіх країн, які контактують зі США та росією.

На думку путіна, зараз склалися сприятливі обставини для переговорів, оскільки ситуація на фронті для обох сторін зайшла в глухий кут, а союзники зменшили військову підтримку України. Джерела The New York Times у росії вважають, що кремлю вигідно укласти перемир'я до президентських виборів, щоб подати припинення вогню як "перемогу" у війні не лише з Україною, а й усім колективним Заходом на чолі зі США.

Речник путіна Дмитро Пєсков заявив The New York Times, що "концептуально ті тези, які ви виклали, є невірними". На запитання, чи готова росія до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, Пєсков послався на заяви путіна під час прямої лінії 14 грудня.

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются - денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.