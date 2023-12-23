У Чернівцях люди у військовій формі побили автоматом чоловіка, якого намагалися затримати. Відео вуличної бійки виклали у мережу.

На відео військові (чи є вони працівникам ТЦК невідомо) намагаються затримати чоловіка, але він намагається втекти. Мав місце вуличний конфлікт, чи цивільного намагалися забрати до військкомату - також невідомо.

Один з військових взяв в автомобілі автомат та вдарив цивільного по руках. Після чого чоловік почав тікати, а захисники кроком рушили за ним. Чим закінчилася погоня - невідомо.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.