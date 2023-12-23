Як працюватимуть банки на Новий рік Джерело: РБК-Україна

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи на новорічні свята - у період завершення 2023 року та на початку 2024-го.

З 1 квітня 2023 року система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в цілодобовому режимі 24/7/365 з датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.

Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби про встановлення обмеження на роботу в системі електронних платежіву зв’язку із завершенням звітного року.

Відповідно:

29 грудня система електронних платежів працюватиме 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі. Платежі в іноземній валюті від казначейської служби через НБУ та "Укрексімбанк" проводяться до 16:00;

система електронних платежів працюватиме 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі. Платежі в іноземній валюті від казначейської служби через НБУ та "Укрексімбанк" проводяться до 16:00; 30, 31 грудня система електронних платежів працюватиме 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається;

система електронних платежів працюватиме 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається; 1 січня 2024 року система електронних платежів працюватиме 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюють у звичайному режимі.

Крім того, у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.