Українські військові переспівали відомі різдвяні пісні аби нагадати світові про нашу війну. Ролик випустили на платформі United24.

Всього ми обрали 4 легендарні пісні, усі вони - справжні символи свят. У кожній замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість "war is over" ("війна завершилась") звучить "war is not over" ("війна не завершилась"). Українські військові заграли та заспівали їх. Це неможливо слухати без сліз!

Героями відео стали військовослужбовці Збройних сил України Олександр Ремез, Інна Короленко, Дмитро Романчук, Артур Темченко, Михайло Олійник, Дмитро Дудко, Світлана Чередниченко, Вікторія Чудаковська, Ірина Косовська та парамедик Української добровольчої армії Михайло Адамчак.

Відео знімали у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів - будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.