До декларації "Великої сімки" (G7) про гарантії безпеки для України досі не долучились шість країн Євросоюзу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

З 27 країн ЄС лише шість наразі не приєдналися до спільної декларації. Мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту... Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації.

Чиновник зауважив, що наразі триває дипломатична робота з перерахованими державами щодо гарантій безпеки.

За словами Сибіги, загалом 31 держава приєдналась до декларації G7. Десять із них - у день підписання документа, 20 - впродовж першого місяця.

Вже розпочато двосторонні переговори про гарантії для України з вісьмома державами. З деякими країнами проведено вже по два раунди переговорів, навіть вже вийшли на конкретні проєкти документів.

Варто відзначити, що влада Угорщини та Словаччини відкрито виступає проти військової допомоги Україні, блокує антиросійські санкції та погрожує блокувати переговори щодо вступу України до ЄС та НАТО.

Як писала газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, укладання угод про надання Україні гарантій країнами "Великої сімки" розтягнеться на весь 2024 року.