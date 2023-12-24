Нічна атака рф: де збивали "Шахеди" ворога цієї ночі [ Редагувати ]
У ніч проти неділі, 24 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони Збройних Сил України були активовані під час відбиття повітряної атаки російських загарбників із застосуванням ударних дронів типу "Шахед". Ця відбувалося у п'ятьох областях України, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Відзначено, що окупанти здійснили атаку за допомогою 15 дронів "Шахед", які були запущені з району Приморсько-Ахтарськ в російській федерації. Цей інцидент підкреслює постійну загрозу, з якою стикаються українські війська в ході конфлікту.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.
Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram вранці, вніч на 24 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири "Шахеди".
Зауважимо, що у ранковому зведенні Генерального штабу сьогодні повідомлялося, що окупанти у ніч проти 24 грудня запустили 16 "Шахедів", і з них було збито 15 дронів-камікадзе.
За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію, повідомляє ДТЕК. Остання трапилася 20 грудня.
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