Нічний артобстріл Херсона 24 грудня призвів до трагічних наслідків, зазначається загибель та поранення людей. Серед постраждалих - сімейна пара, яка стала жертвою цього терору. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Так, окупанти влучили артилерійським снарядом по житловому будинку. В результаті постраждала родина.

На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Також через обстріл постраждав 54-річний херсонець. Він отримав поранення.

Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

В одному із районів міста, під час розбору завалів, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється.

Нагадаємо, що українські військові продовжують успішно відстоювати свої позиції на Куп'янському напрямку, відбивши 17 атак противника.