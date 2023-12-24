Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 23 грудня, українські військові продовжували активні дії, ліквідовуючи ще 800 російських терористів на різних напрямках. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, протистояння відзначається значними втратами для противника, який вже втратив близько 353 190 одиниць особового складу.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 353 190 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 5858 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 10888 (+17) од.;
- артилерійських систем - 8314 (+28) од.;
- РСЗВ - 932 (+0) од.;
- засоби ППО - 611 (+0) од.;
- літаків - 327 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1614 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од.;
- спеціальна техніка - 1229 (+6) од.
Нагадаємо, що українські військові продовжують успішно відстоювати свої позиції на Куп'янському напрямку, відбивши 17 атак противника.
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