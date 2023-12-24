Збиття трьох Су-34: в ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику [ Редагувати ]
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що збиття одразу трьох російських літаків Су-34 суттєво вплинуло на тактику ворога на Херсонському напрямку. Наразі є певне затишшя у використанні агресором керованих авіабомб.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії рф у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб.
При цьому вона зауважила, що до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.
Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо.
Нагадаємо, що українські військові продовжують успішно відстоювати свої позиції на Куп'янському напрямку, відбивши 17 атак противника.
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