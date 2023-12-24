Трагічна подія сталася у Львові через вибух газу в одному з будинків, в результаті якого загинули троє людей, а ще троє отримали поранення. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування та порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як зазначено в повідомленні, 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Так, під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років.

Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що вибух стався 23 грудня у гаражі приватного будинку.