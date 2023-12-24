Міністерство цифрової трансформації заявило, що повісток для військовозобов'язаних на платформі держпослуг "Дія" не буде впроваджено ніколи. Це заявлення було зроблено Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації, на фоні нових чуток щодо можливого введення такого сервісу.

Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так.

Напередодні Телеграм-канали почали активно ширити інформацію про те, що в Україні наприкінці грудня "почнуть працювати блок-пости щодо вручення повісток". Крім того, вони писали, що "скоро нібито з'являться повістки у "Дії".

Джерелом повідомлення став колишній радник мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

Глава держави запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків з 25 років.