Телеведучі "Подробиць" передали військовим різдвяну кутю: рецепт [ Редагувати ]
У той час,як вся Україна святкуватиме Святвечір, ми дуже захотіли передати нашим військовим якийсь смаколик до свята. Телеведучі "Подробиць" Ірина Баглай, Лілія Налягака та Анастасія Даугулє разом з шеф-поваром Артемом Литвином приготували Різдвяну кутю та передали її на фронт нашим воєнкором Ігорем Левенко.
Чи догодили смаколиком нашим військовим - дивіться 24 грудня, у вечірньому слоті "Подробиць" в марафоні "Єдиних новин".
Хочемо поділитись з вами рецептом неймовірно смачної куті від шеф-повара.
Інгрідієнти:
- Сирий мак 100 гр
- Волоський горіх 50 гр
- Мигдаль 50 г
- Цукор 30 г
- Мед 30 г
- Курага 100
- Родзинки 100 г
- Кутя (пшениця) 300 гр
- Узвар - на 2 л води 150 гр сушки (сухофрукти)
На виході отримаємо 840 грам куті. Ця порція розрахована десь на 4-5 людей
Як робити?
- Варимо узвар (хвилин 10 прокипіти, дати настоятись)
- Варимо кутю (1:3 з водою, 40 хв)
- Родзинки і курагу - якщо треба, залити окропом
- Горіхи подрібнити за бажання
- Мак (1:4 з водою, проварити близько години на повільному вогні)
- Всі інгредієнти з'єднуємо і додаємо узвар до бажаної консистенції.
Смачної куті, Україно, та мирного святкування!
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