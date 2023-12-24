У той час,як вся Україна святкуватиме Святвечір, ми дуже захотіли передати нашим військовим якийсь смаколик до свята. Телеведучі "Подробиць" Ірина Баглай, Лілія Налягака та Анастасія Даугулє разом з шеф-поваром Артемом Литвином приготували Різдвяну кутю та передали її на фронт нашим воєнкором Ігорем Левенко.

Чи догодили смаколиком нашим військовим - дивіться 24 грудня, у вечірньому слоті "Подробиць" в марафоні "Єдиних новин".

Хочемо поділитись з вами рецептом неймовірно смачної куті від шеф-повара.

Інгрідієнти:

Сирий мак 100 гр

Волоський горіх 50 гр

Мигдаль 50 г

Цукор 30 г

Мед 30 г

Курага 100

Родзинки 100 г

Кутя (пшениця) 300 гр

Узвар - на 2 л води 150 гр сушки (сухофрукти)

На виході отримаємо 840 грам куті. Ця порція розрахована десь на 4-5 людей

Як робити?

Варимо узвар (хвилин 10 прокипіти, дати настоятись)

Варимо кутю (1:3 з водою, 40 хв)

Родзинки і курагу - якщо треба, залити окропом

Горіхи подрібнити за бажання

Мак (1:4 з водою, проварити близько години на повільному вогні)

Всі інгредієнти з'єднуємо і додаємо узвар до бажаної консистенції.

Смачної куті, Україно, та мирного святкування!

Нагадаємо, раніше ми писали про ідеї ефектних нарядів та зачісок для новорічної вечірки. А також, у яких кольорах зустрічати Новий рік для привернення удачі.

Також ми зібрали всю інформацію щодо святкувань та встановлення ялинок у різних містах України.

А ще ми розповідали, які знаки зодіаку стануть батьками в 2024 році. А кому пощастить у рік Зеленого Дракона та які числа і кольори принесуть удачу в 2024.