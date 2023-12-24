В окупованому Токмаку пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю вранці, 24 грудня, тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області повідомляють про гучні вибухи. Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Бавовна" лунає на північній околиці міста.
В Токмаку гучно. Схоже, що одразу і "камиш", і "певео", і "сверхзвук" завітали на північну околицю окупованого міста.
Раніше ми писали про те, що у четвер, 21 грудня, у Керчі пролунали потужні вибухи.
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