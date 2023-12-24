Нічний обстріл Херсона: кількість постраждалих й загиблих зросла [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 24 грудня, російські терористи масовано обстріляли місто Херсон. Внаслідок цих атак постраждали дев'ятеро людей, а також є загиблі. Такі напади є виразом безжальності та агресії окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.
Внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі.
Тіло ще однієї жертви було деблоковано після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку.
Наразі відомо, що поранення отримали девʼять містян, серед них 15-річна дитина.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації.
Під час обстрілів були пошкоджені:
- приватні та багатоквартирні будинки;
- навчальний та медичний заклад;
- обʼєкти критичної інфраструктури;
- автотранспорт.
Нагадаємо, що вночі окупанти здійснили артобстріл Херсона.
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