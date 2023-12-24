В ніч проти неділі, 24 грудня, російські терористи масовано обстріляли місто Херсон. Внаслідок цих атак постраждали дев'ятеро людей, а також є загиблі. Такі напади є виразом безжальності та агресії окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі.

Тіло ще однієї жертви було деблоковано після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку.

Наразі відомо, що поранення отримали девʼять містян, серед них 15-річна дитина.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації.

Під час обстрілів були пошкоджені:

приватні та багатоквартирні будинки;

навчальний та медичний заклад;

обʼєкти критичної інфраструктури;

автотранспорт.

Нагадаємо, що вночі окупанти здійснили артобстріл Херсона.