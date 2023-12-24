В Держприкордонслужбі підтверджують, що сьогодні вранці, 24 грудня, відновився рух вантажівок через пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили його блокаду.

"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", - йдеться в повідомленні.

Як діляться в ДПСУ інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Наразі оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - додають в ДПСУ.

Також прикордонники закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.