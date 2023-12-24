ДПСУ підтвердила, що блокада одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею припинилася [ Редагувати ]
В Держприкордонслужбі підтверджують, що сьогодні вранці, 24 грудня, відновився рух вантажівок через пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили його блокаду.
"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", - йдеться в повідомленні.
Як діляться в ДПСУ інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".
Наразі оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", - додають в ДПСУ.
Також прикордонники закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
по темі
11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин – Дорогуськ"
Російські окупанти вкотре атакували території Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинув місцевий чоловік
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що не бачить сенсу у відновленні зернової угоди
Завтра, 23 грудня, об 11:00 усіх охочих запрошують відвідати ярмарок "Різдво благодійності" у ТРЦ "Любава"
Завтра, 24 грудня, по усій території України очікується невеликий сніг. На півдні країни також можливі дощі