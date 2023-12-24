Російський диктатор володимир путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. В Україні на карту поставлено існування Європейського союзу.

Про це повідомив верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель.

Як відзначив Боррель, сьогодні, ймовірно, той момент, коли необхідно оцінювати небезпеку, як загрозу усій Європі, а не лише Україні. Якщо Європейський союз не змінить курс швидко та не мобілізує свої можливості, це дозволить диктатору перемогти у війні.

За словами верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки, Путін не задовольниться окупованим шматком України, коли решта країни належить до Європейського союзу.

"Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу", - зауважив Боррель та додав, що диктатор готовий воювати до остаточної перемоги.

На думку Борреля, успіх Росії залежить від того, чи зможе вона вивести на поле бою якомога більше військових, враховуючи найбільшу кількість втрат. Водночас диктатор помилився щодо оцінки потенціалу своєї армії, можливостей українського опору, волі Європейського союзу, а також НАТО. Втім, країна-терорист готова воювати й дозволяти помирати своїм людям.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів - і особливо для нас", - додав Боррель.