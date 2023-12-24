Президент Молдови Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомив президент у відеозверненні з нагоди трьох років перебування на посаді.

У відеозверненні Санду нагадала про те, що лідери країни Європейського союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови. За її словами, це "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".

"Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу", - додала лідер Молдови.

Санду закликала парламент ініціювати організацію референдуму восени 2024 року, на якому голос жителів країни стане вирішальним.

Зокрема вона попросила підтримки у людей щодо її кандидатури на виборах наступного року, де вона братиме участь, щоб "завершити місію європейської інтеграції".