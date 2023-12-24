Окупанти зі "Смерчу" накрили село в Харківській області, є поранені [ Редагувати ]
Російська армія з РСЗВ "Смерч" та артилерії вдарила по селу Підсереднє Харківської області. Внаслідок чого поранення отримали мирні жителі, також є пошкодження будинків та авто.
За даними слідства, 24 грудня близько 02:50 російські військовослужбовці обстріляли с. Підсереднє Купʼянського району. Отримали поранення мирних жителів. Їх госпіталізовано до лікарні.
Також в селі пошкоджено житлові будинки та автомобілі людей. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ "Смерч" та артилерії.
Крім того, близько 4:30 ворог здійснив артилерійський обстріл смт Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено приватне домоволодіння.
Днем раніше близько 16:00 окупанти завдали удару з РСЗВ по Куп’янську. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок.
Прокурори вже розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що вночі окупанти здійснили артобстріл Херсона.
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