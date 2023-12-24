У Румунії в районі гір Вранча 24 грудня зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Його могли відчути й на території України.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю України.

За даними сейсмологів, джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, що в 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км.

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) проінформував, що землетрус у Румунії стався о 08:06 за місцевим часом. І там сейсмологи оцінили поштовхи у 4,2 бала.

Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.