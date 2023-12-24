Зміни в мобілізації: Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді [ Редагувати ]
В Україні готують зміни в мобілізації. Найближчими днями законопроєкт вже можуть зареєструвати у Верховній Раді.
Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.
"Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", - розповів Умєров.
На його думку, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.
"Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін", - каже Умєров.
Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.
Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.
"У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: "Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей" - звісно, Кабінет міністрів і Верховна рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті", - додав Умєров.
Також він озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.
"Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт - ред.) реєструвати", - повідомив міністр.
Нагадаємо, на одній з останніх нарад військові висловлювали пропозицію щодо можливості мобілізації додаткових 450-500 тисяч осіб, але наразі це питання перебуває на етапі обговорення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 19 грудня.
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