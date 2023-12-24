Історія Змови: "Червоний день календаря" (анонс) [ Редагувати ]
У неділю, 24 грудня, на телеканалі "Інтер" у ефірі "Подробиць" відбудеться показ фільму Історія Змови: "Червоний день календаря".
Чому Різдво в Україні святкували за Юліанським календарем? Як радянщина намагалась замінити християнські свята? Про все це - у авторському проекті Богдана Вербицького о 19:30.
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