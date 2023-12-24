Баскетболіст з Черкас Дмитро Скапінцев став третім українцем в НБА [ Редагувати ]
25-річний український центровий Дмитро Скапінцев провів свій перший матч у складі "Нью-Йорк Нікс" і дебютував у Національній баскетбольній асоціації. Про це повідомляє "Суспільне".
Дебют Дмитра Скапінцева відбувся в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мілвокі Бакс". Центровий вийшов за 1:03 хвилини до фінальної сирени. "Мілвокі" вів у рахунку 127:110 і гарантував перемогу в матчі.
За 8,1 секунди до кінця Дмитро виконав свій перший кидок у НБА, але м'яч відскочив від кільця в руки гравців "Мілвокі".
Про підписання Скапінцева стало відомо напередодні, українець уклав з "Нью-Йорк Нікс" двосторонній контракт на 50 матчів у НБА після одного сезону в G-Лізі за "Вестчестер Нікс". Зріст Дмитра Скапінцева - 2,16 м.
Центровий національної збірної України Дмитро Скапінцев став дев'ятим українцем, який зіграв у НБА.
Наразі Україна представлена у НБА трьома баскетболістами збірної: за "Бостон" виступає Святослав Михайлюк, а за "Сакраменто" - Олексій Лень.
Всі українці в історії НБА:
- Олександр Волков (1989-1992)
- Віталій Потапенко (1996-2007)
- Станіслав Медеденко (2000-2007)
- Олексій Печеров (2007-2010)
- Кирило Фесенко (2007-2012)
- В'ячеслав Кравцов (2012-2014)
- Олексій Лень (2013 - дотепер)
- Святослав Михайлюк (2018 - дотепер)
- Дмитро Скапінцев (2023 - дотепер).
Нагадаємо, 13 січня 2023 року на матчі NBA встановили рекорд відвідуваності.
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