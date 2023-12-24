25-річний український центровий Дмитро Скапінцев провів свій перший матч у складі "Нью-Йорк Нікс" і дебютував у Національній баскетбольній асоціації. Про це повідомляє "Суспільне".

Дебют Дмитра Скапінцева відбувся в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мілвокі Бакс". Центровий вийшов за 1:03 хвилини до фінальної сирени. "Мілвокі" вів у рахунку 127:110 і гарантував перемогу в матчі.

За 8,1 секунди до кінця Дмитро виконав свій перший кидок у НБА, але м'яч відскочив від кільця в руки гравців "Мілвокі".

Про підписання Скапінцева стало відомо напередодні, українець уклав з "Нью-Йорк Нікс" двосторонній контракт на 50 матчів у НБА після одного сезону в G-Лізі за "Вестчестер Нікс". ​Зріст Дмитра Скапінцева - 2,16 м.

Центровий національної збірної України Дмитро Скапінцев став дев'ятим українцем, який зіграв у НБА.

Наразі Україна представлена у НБА трьома баскетболістами збірної: за "Бостон" виступає Святослав Михайлюк, а за "Сакраменто" - Олексій Лень.

Всі українці в історії НБА:

Олександр Волков (1989-1992)

Віталій Потапенко (1996-2007)

Станіслав Медеденко (2000-2007)

Олексій Печеров (2007-2010)

Кирило Фесенко (2007-2012)

В'ячеслав Кравцов (2012-2014)

Олексій Лень (2013 - дотепер)

Святослав Михайлюк (2018 - дотепер)

Дмитро Скапінцев (2023 - дотепер).

Нагадаємо, 13 січня 2023 року на матчі NBA встановили рекорд відвідуваності.