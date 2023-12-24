З тимчасово окупованих росією територій вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про це повідомив колишній Уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021) Микола Кулеба.

Іще трьох дітей з тимчасово окупованих територій вдалося повернути команді Save Ukraine/Спасемо Україну. Таким чином ми завершили 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких - це діти, позбавлені батьківського піклування.

8-річний Єлисей на початок повномасштабного вторгнення мешкав разом з бабусею на окупованій частині Херсонщини. Мама жила в Одесі. Але бабуся померла, й окупаційна влада одразу помістила дитину в інтернат.

За станом здоров’я мама не могла поїхати за сином, тому за ним поїхала двоюрідна сестра жінки. Однак дитину їй не віддали, нічого не пояснивши, хоча всі необхідні документи жінка мала.

Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території рф без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території!

Дорогою жінці довелося пройти через багатогодинні допити ФСБ, співбесіди та подолати перепони. На щастя, вона змогла забрати сина з інтернату.

З Єлисеєм також приїхали в Україну двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обоє діти-сироти, які до повномасштабного вторгнення виховувалися в прийомній родині на окупованій території. Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі.

Зараз усіє троє вже в безпеці. Дітей чекає відновлення й повернення до нормального життя. На сьогодні команда Save Ukraine повернула в Україну вже 226 дітей, які опинилися під впливом російської влади після 24 лютого 2022 року.