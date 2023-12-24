Китай має намір розвивати власні приватні військові компанії для гарантування безпеки закордонних проектів у нестабільних регіонах світу. Про це повідомило видання Гонконга South China Morning Post. До "проблемних" регіонів китайська влада відносить Західну Азію, Африку та Латинську Америку.

Про необхідність забезпечення безпеки китайських компаній за рахунок приватних охоронних підприємств у Пекіні замислилися через агресію росії проти України, війну між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС.

Зокрема, тема безпеки китайських громадян і підприємств обговорювалася під час семінару в Пекіні, організованого Китайсько-африканською діловою радою та Китайським інститутом сучасних міжнародних відносин. У ньому взяли участь найбільші китайські охоронні компанії та чиновники з МЗС Китаю.

У заяві за підсумками зустрічі в Пекіні, яку наводить South China Morning Post, йдеться:

Закордонні китайські компанії стикаються з проблемами безпеки та складною обстановкою. Для міжнародних проектів у галузі безпеки потрібен індивідуальний підхід. Він має враховувати сферу, в якій працює компанія, і країну її присутності.

South China Morning Post наголошує, що в останні роки у питанні гарантій безпеки влада Китаю приділяє увагу не лише дипломатичним контактам, а й діяльності приватних охоронних підприємств.

Зокрема, за даними Frontier Services Group, у переліку вимог під час затвердження проектів китайських держпідприємств окремим пунктом стали вказувати гарантії безпеки.

Загалом, за даними газети, зараз у різних країнах світу працюють майже 47 тис. компаній з китайським капіталом. В основному вони займаються проектами у сфері енергетики, видобутку корисних копалин, будівництва інфраструктури та виробництва.

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