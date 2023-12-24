У календарі "Playboy Україна" на 2024 рік знялися відомі та красиві жінки-військовослужбовці та волонтенки. Про це повідомила член Громадської антикорупційної ради при Міноборони України Дана Ярова, яка також прикрасила калердар.

Це була несподівана пропозиція, яку я отримала 4 місяці тому. Пропозиція знятись на обкладинку Playboy Ukraine Я відмовилась. Потім подумала, що якщо правильно розставити акценти, це буде проєкт для всього світу про незламність українських жінок. Я запропонувала запросити дівчат, які служать в ЗСУ, дівчат, які були в полоні, військових медиків, волонтерок. Окрім журналу, запропонувала зробити ще й календар на 2024 рік.

Колаборація зі світовим брендом - календар PLAYBOY на 2024 рік і журнал PLAYBOY за січень 2024 року.

У журналі можна прочитати інтервʼю про життєвий шлях кожної з учасниць. А ще будуть підкасти з кожною з учасниць.

Цей проєкт - виклик! Як червона помада під час Другої світової. Виклик війни, виклик ворогу і навіть самим собі. Виклик вийти за межі. І нагадати нам усім, що жінка – провідник життя на землі. І жінка завжди залишається жінкою! Попри війну, попри обстріли, попри зруйнованих будинків та доль, попри величезні кладовища загиблих, попри ненароджених дітей. Попри все.

Ярова зазначила, що з 25 грудня розпочнеться благодійна лотерея і кожен зможе виграти календар та журнал з підписами учасниць проекту. А також буде аукціон, де також можна буде придбати журнал. Усі отримані кошти від продажу журналу підуть на допомогу ЗСУ.

Календар PLAYBOY на 2024 рік

Січень - Олеся

Лютий - Вітамінка

Березень - Ольга Севрук

Квітень - Яра

Травень - Ореста Бріт

Червень - Олеся Мельниченко

Липень - Наталія Костанда

Серпень - Катерина Мирончук

Вересень - Вікторія Резнікова

Жовтень - Алла Мартинюк

Листопад - Олеся Серебрякова

Грудень - Юлия Скрипюк