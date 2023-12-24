Різдво - традиційне сімейне свято, коли за одним столом збираються ті, хто не бачився увесь рік, смакують домашні страви, діляться новинами й привітаннями. Для тих, хто на фронті, такі звичні зустрічі нині лишаються мрією. Наші захисники - на бойових позиціях, готуються до обстрілів від росіян, для яких немає нічого святого. Ми вирішили бодай трохи передати святкову атмосферу нашим військовим. Мої колеги, ведучі телеканалу "Інтер", взялися готувати головну страву цього вечора - кутю - для тих, хто зараз на передовій.

Анастасія Даугуле, ведуча:

Ми разом не тільки працюємо, а інколи разом і готуємо. Вперше! Але не востаннє. Я дуже тішуся, що сьогодні частинку нашого спільного тепла ми можемо передати на фронт нашим захисникам. Захисникам, завдяки яким ми можемо і працювати, і готувати сьогодні.

Артем Литвин, шеф-кухар:

Сьогодні ми приготуємо класичну кутю. З інгредієнтів - це пшениця, сушка, сухофрукти, з яких ми будемо готувати узвар. Родзинки, курага, горіхи, мед, цукор та мак. В першу чергу нам потрібно буде приготувати узвар, щоб він подовше настоявся.

Це я господинька в студії, а на кухні я - дилетант. То ви підкажіть, скільки треба налити на таку кількість фруктів? - Пів сотейника буде достатньо. Журналіст - це така робота, що рідко готуєш. - Це точно, бо ти рідко їси.

І будем варити пшеницю. Це ті 2 інгредієнти, які готуються найдовше. Десь близько години.

Ірина Баглай, ведуча:

Так, у нас підійшов час для узвару, почати його варити. Поки є 5 хв, я розкажу. Військові - це люди, які тебе ніколи не відпустять голодну. І найсмачніша їжа - була завжди на фронті. Колись я попросила свого друга, комбата 95 бригади, для зйомки, щоб його хлопці приготували якісь страви до Різдва, Нового року. Я не думала, що я побачу такий стіл. Одразу зауважу, що кухар сказав, що усе зроблено з того, що надає армія, що надає держава. І це було так смачно! Важко було уявити, що навіть були духові шафи - вони сало туди клали, м'ясо, свіжину. Це той випадок, коли для командира було головне - забезпечити своїх людей. І це була передова. Але він казав, що вони мають бути нагодовані й готові до бою, в такому стані.

Донеччина. Північний фланг від Бахмуту. Тут із російськими загарбниками б'ються воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького.

Не все так красиво, але… Даєте по зубах? Звичайно даємо, ще й добре даємо. У нас нема святкових днів, ми ведемо військовий образ життя. Хочеться вже приїхати додому і побувати вдома. А всьому українському народові я побажав би вірити в нас і допомагати нам.

- А вас я хотів би попросити порізати горішки. Давайте я вам покажу. - Домовились, це я можу.

Анастасія Даугуле, ведуча:

Знаєте, дівчата, щиро зізнаюся, що такого спільного готування в мене не дуже великий досвід - щоб збиратися, готувати. Але на початку повномасштабного вторгнення ми робили репортажі з Харкова, і там я зрозуміла, що таке спільне приготування їжі в абсолютно екстремальних умовах. Ми приїхали на Північну Салтівку. Там не було жодного вцілілого будинку, не було газу, води, опалення. Але там були люди. Вони виходили поспілкуватися, розводили вогнище і готували щось гаряче, і кожен приносив, що в нього було. Якась крупа залишилася чи овочі, ще щось. Я була так вражена - саме теплом не від цього вогнища, а теплом від кола людей, які навіть познайомились там. Можна жити на 21 поверсі й не знати, хто живе на 10. Ресторатори, які мали доволі гламурні ресторани, що вони зробили... Вони перебудовували свої кухні, щоб просто безкоштовно годувати людей. Там були такі дивні страви! - Мішленівські? - Розморожені запаси якихось морепродуктів вишуканих. Гребінці, восьминіжки, бебі-кальмари, і вони зі звичайною гречкою, порціонно видавали, стояла черга з людей, які не могли собі чогось приготувати, скільки там того хліба всухомятку з’їж. Все це робилося безоплатно, ніхто в цій черзі не штовхався. Спільне приготування їжі їх об'єднувало. Це була абсолютно особлива атмосфера. І оце єднання людей - це важливий фактор, який допоміг нам протриматися у перші найважливіші місяці. І це те, що потрібно нам зберігати.

Лілія Налягака, ведуча:

Дівчата, ви якраз зачепили тему об'єднання, що всі ресторани об'єдналися, почали волонтерити. Я дуже довго працювала з волонтерами, робила проєкт і дуже захоплена, як наші люди вигадують рецепти, щоб зберегти оту домашню їжу і довезти її до самого нуля. Де у хлопців немає можливості готувати, немає доступу до свіжих овочів і фруктів. Мені одразу згадується їжа космонавтів. Про неї розказували такі історії, що ж це за батончики цікаві, в яких і гречка, і котлета, і борщ за кількістю калорій. І наші волонтери, звичайні люди, почали розробляти оці диво-рецепти, щоб довезти до хлопців свіжу, домашню їжу, на передову, у такий найкрайній окоп, який зустрічає ворога лице в лице, щоб у нього був шматочок отої української кухні. Зміг поїсти, зарядитися енергією, продовжити битися, нас захищати.

Коли приходить допомога, особливо дитячі малюнки, то це дуже і дуже гріє душу ми їх завжди вішаємо на стіні біля прапора. І це додає додаткову мотивацію, бо ми знаємо для чого ми сюди прийшли.

Бійці кажуть: тут різдвяна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Попри свято ворог не припиняє обстрілів. Навпаки, в цей час наші військові очікують ще більшої активності супротивника. Тож більшість часу солдатам доведеться провести біля кулеметів. Так і минають воєнні будні й свята. Втім, кажуть хлопці, вони тут для того, аби за їх спинами, вдома був мир і було свято.

Увесь світ празднує 25. То є святки, які придумані росією, а ці святки увесь світ їх празднує. Я вважаю, що як народ празднує, то і ми маємо так празднувати, а не шостого січня…

- Це трохи схоже на приготування журналістського матеріалу - окремі інгредієнти змішати в класний мікс. - Кожен додавайте те, що готував - Давайте. - Я от починаю сипати й в думках загадую бажання, яке зараз в голові у кожного українця, бо, як кажуть, з якими думками готуєш їжу, такою енергією вона і буде заряджена. Заряджаю на перемогу. Хлопці, дівчата, тримайтеся! Надзвичайно вам вдячні за ваш внесок, за ваш героїзм. - Тепер додамо цукор і мед. Добавляємо узвар, кожен може добавити на свій смак. Хтось любить рідкіше, хтось густіше. Ось якраз перша партія святкової куті для наших героїв готова.

Так хочеться, щоб вона була смачною, ця кутя, для наших хлопців, бо друга родина для кожного з них - це їхній підрозділ, взвод, рота, батальйон. І я згадую слова своєї героїні, інтерв'ю ще буде в ефірі, готується, "Ксена". Оксана Рубаняк. Коли вона сказала, як в Мар'їнці росіяни йшли, це дуже була важка ситуація для них, і вона тоді подумала - краще я загину, аніж мої побратими. Це така любов у них всередині! Вона сказала: "Я готова була померти, аби мої побратими були живі. Але я дуже хочу жити, бо я люблю життя і наша задача - не померти за Батьківщину, а жити за Батьківщину". Тож повертайтеся додому живі, цілі, повним складом своїх підрозділів із завдань. І хай будуть поразки наших ворогів. І слава Україні й Слава вам! - Героям Слава!

Партія куті та різдвяні гостинці від рестораторів і волонтерів - вирушають на фронт разом із нашими воєнкорами.

Ігор Левенок, кореспондент:

Добрий день, хлопці! Добрий день! Я вас вітаю з прийдешніми святами різдвяними. Трішки передали вам наші дівчата, ведучі телеканалу "Інтер", гостинців. Тут є кутя, найголовніша різдвяна страва. Ще трішки смаколиків, я думаю, ви вже скучили за домашньою кухнею? Так, є таке! Давайте будемо все це пробувати. Ооо, бачите, у нас тут антураж такий. Ну що ж війна є війна…

- Я вас так радий бачити!!! - Взаємно! Ми вже з цим "Інтером" як рідні стаємо! Час від часу.

Віталій Данилюк, або просто Іванич - головний сержант роти третього батальйону 30-ї бригади. Воює з 2015-го року. Тоді під час ворожого обстрілу в районі Дебальцевого він врятував знімальну групу телеканалу "Інтер" і журналіста Геннадія Вівденка.

Вони втрапили під обстріл, такий конкретний, і Віталій Іванович тоді закрив його своїм тілом. Сам прийняв осколки, і так от врятував…

На Різдво і волонтери передали захисникам солодощі, а ще - малюнки та листи від школярів.

- Дивіться, ви казали, що у вас є дівчина. Тут хтось із малечі вас із нею і намалював. Ну схожі ж? - Да! Звичайно схожий! - Це от, бачите, тут намальований рашистський танк. А ви ось тут сидите в окопі, і потім так на ньому! - Так, так все по факту, по факту! Я дякую В'язовцю Микиті з 6-А класу 142 ліцей міста Києва. Дякую тобі Микитко!

Від подарунків та дитячих малюнків серця цих суворих воїнів тануть. Очі наповнюються ніжністю та добром. І хлопці розповідають про своїх дітей.

- У мене десятого числа народилася донька. - Оце ось? - Так, оце ось-ось. Назвали ми її Емберлі-Бріель. - Цікаве імя. - Так, цікаве, просто в мене дружина американка. - Нічого собі! Так, народжувала тут, у Чернігові, в Україні… Зовсім недавно мав нагоду потримати її на руках, завдяки Івановичу, дякую. - А де дружина зараз ? - У Чернігові. - В Чернігові??? - Так. Ось моя дочка Емберлі з дружиною. - А з якого штату ваша дружина? - З Флориди. - З Флориди й переїхати до Чернігова??? Ні, я звісно не проти, Чернігів - це дуже красиве і стародавнє місто… - Так це відважний вчинок. Тепер у всякому випадку в документах буде вказано, що вона народилася в Україні. Hello honey. I need you I love you…

Дівчатка, дякуємо за кутю! Побільше готуйте такого і присилайте нам!

На черзі - привітання для танкістів 67-ої бригади. Вона для нашої редакції особлива, бо в там нині служить наш колега Роман Іспірян. Крісло режисера монтажу він змінив на кабіну танку.

Ось тут, просто у лісі, бойова позиція наших бійців.

Наше місце життя. Окопна свічка, тут ми запалюємо, щоб світло було. Тут спимо, карімат хтось забув після нічного чергування.

Поки є час для відпочинку - хлопці кличуть на вечерю. Біля святкової ялинки.

Головна ялинка країни з нами поруч. - Я для твоєї головної ялинки привіз такого янголятка. - Вона зустрічатиме з нами Новий рік і новорічні свята.

Цього вечора - у них буде і кутя. Особлива.

Впізнаєш цих дівчат? - Так, звичайно. Христос рождається! - Славімо його. - Кутя супер, дуже смачна, дякуємо.

Попереду у наших захисників - багато бойових завдань і безсонних ночей. Але сьогодні, бодай на хвилину, вони відчули тепло рідного дому і смак святкової куті.