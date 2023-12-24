Вантажне судно Mayview Maersk 22 грудня втратило 40 контейнерів із товаром через шторм біля узбережжя Данії у Північному морі. Про це повідомляє RND з посиланням на повідомлення данської судноплавної компанії Maersk. Судно везло контейнери з німецького Бремерхафена до Польщі.

Ніхто із членів екіпажу не постраждав, корабель може продовжувати працювати у звичайному режимі. Відповідні органи проінформовані про інцидент.

Пізніше данський телеканал DR уточнив, що Mayview Maersk під час шторму втратило 46 контейнерів і частину їхнього вмісту вже викинуло на узбережжя Данії.

На пляжах Північної Ютландії опинилися тисячі черевиків, медичного приладдя та коліс для будівельних візків.

Доглядач пляжу датського села Блокхус Томас Дуурлоо заявив телеканалу, що товари розкидані по всій довжині 14-кілометрового пляжу.

Люди масово "крадуть" викинуті на берег предмети, які за датським законодавством належать Maersk. Подібна ситуація спостерігається і на пляжі міста Ф'єррітслев.

23 грудня поліція Північної Ютландії повідомила, що виявила на території місцевого будинку відпочинку в Блокхусі 14 компресорів, які, ймовірно, викинули на берег разом з іншим вмістом контейнерів. Поліція забрала компресори та зараз встановлює винуватця крадіжки, повідомляє телеканал TV2.