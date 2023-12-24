Тихе Різдво у незламному Харкові. Місто, яке постійно під прицілом в агресора, відзначає Святвечір. Без масових святкувань, ілюмінації чи масових зібрань. Всього цього не зробити. Аби не стати мішенню. Як Харків зустрічає свято і про що мріють жителі міста - далі у сюжеті Світлани Шекери.

У Святвечір у Харкові похмуро, зривається сніг. Як завжди, тривожно лунають сирени повітряних тривог. Збиратися на вулицях натовпом не можна, бо може прилетіти... Порожні проспекти та площі без святкової ілюмінації та зовнішньої святкової атмосфери. Але насправді вона є! У напівпідвалах за адресами, які не розголошують, збираються люди на різдвяний вертеп та коляду.

Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий народився.

Родина акторів Савєльєвих - створила маленьку виставу. Як водиться, у вертепі є біблійна частина. А також - сучасна, сатирична.

Хороший руській не той, що стріляє, а той, кого пакет зберігає.

Ляльки-мотанки та каркас вертепу робила дружина - художниця-постановниця. За акторів - сини.

Ігнатій Савєльєв, актор родинного вертепу:

Відчуття, що це наша місія - підіймати людям настрій і підіймати традиції, культуру, щоб люди раділи, І хоча б на хвилинку побачили наші традиції.

Дар'я Савєльєва, акторка родинного вертепу:

Коли я була дитиною, люди плутали, коли колядують, коли щедрують, і не знали різниці взагалі, "А какая разница", тобто головне, що там пісні співають. Я навіть маленька намагалась ходити по домівках, колядувати, мене не пускали, тому що в Харкові це уже не було заведено.

Для дітей - у цей різдвяний вечір - показували казки зі щасливим кінцем, коли настає весна, морок розсіюється і мрії здійснюються.

А потім прилетіла пташка, і теж почала співати. Я думаю, що вони співали якось отак.

А ще - вчили співати колядок.

По двору ходи, як зоря сходи. Святий вечір. Водицю несе, як павиця пливе. Святий вечір. Трошки запам'ятали мелодію? Вона дуже проста.

Гості спершу трохи ніяковіють, бояться співати голосно. Потім всідаються більш камерно, в коло. І лунає пісня.

Коней сідлайте та пізнавайте, ой, дай Боже.

А ще - до колядки-пісні обов'язково треба додавати маленьку примовку.

Усе це, щоб у Новому році, земля родила. Щоб створювалися родини, а хлопці поверталися з війни додому живими.

Катерина Курдіновська, лаборант навчальної лабораторії фольклору Харківського університету мистецтв ім. Котляревського:

Колядувальники завжди приносили з собою добробут, побажання на таку своєрідну програму на наступний рік для господаря, господині, їхніх дітей, і таким чином програмували на хороший рік.

З колядками - можна ходити по домівках уже сьогодні.

Тетяна Кузьменко, харків'янка:

Зірка вже зроблена мною, тож завтра будемо співати зі своїми дітьми інші колядки. Ми завтра поїдемо до наших інших друзів, які живуть у селі, і будемо святкувати цей різдвяний вечір разом з ними. І колядуватимемо.

Та й не тільки колядками. З першою зіркою - харків'яни загадують найзаповітніше.

Аби закінчилася війна пошвидше!

Ірина, харків'янка:

Щоб мир був, щоб ми нарешті без війни жили. Щоб усі повернулися, ті, хто виїхав додому. Але понад усе, щоб не було смертей, І щоб Україна квітла.

Антон Глазунов, харків'янин: