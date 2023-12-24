У Сумській області з 19 населених пунктів повністю евакуювали всіх мешканців через постійні обстріли росіян. Мова про 5-кілометрову зону. Про це повідомили "Суспільному" в Сумській ОВА.

Ці 19 населених пунктів розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Підлягають евакуації жителі з населених пунктів 5-кілометрової зони чотирьох районів - 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей.

Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення Сумщини - 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад області.