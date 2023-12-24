На Сумщині евакуювали всіх людей з 19 населених пунктів [ Редагувати ]
У Сумській області з 19 населених пунктів повністю евакуювали всіх мешканців через постійні обстріли росіян. Мова про 5-кілометрову зону. Про це повідомили "Суспільному" в Сумській ОВА.
Ці 19 населених пунктів розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.
Підлягають евакуації жителі з населених пунктів 5-кілометрової зони чотирьох районів - 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей.
Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення Сумщини - 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад області.
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