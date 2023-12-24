Служба військового капеланства утворилася як окрема структура у складі ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби наприкінці 2021 року.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від неї мандат на право провадження військової капеланської діяльності.

З 2027 року обов'язковою вимогою для посади військового капелана буде наявність вищої богословської освіти. Зараз це не потрібно. Військовим капеланам забороняється видавати зброю та боєприпаси.

Про те, як святкують українські захисники Різдво Христове на фронті в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла молодший лейтенант капеланської служби ЗСУ, штатний капелан 502 окремого батальйону РЕБ Олександра Андріяшина.

За словами Олександри, насправді святкувати що-небудь на фронті дуже важко.

"Вони стараються (святкувати - ред.), але на відміну від цивільних людей вони постійно набагато ближче стикаються зі смертю, з ризиком. Тому вони постійно мають бути на сторожі, мають пильнувати, розробляти плани, схеми і робочі задачі вирішувати.

Скажу так: військові переважно мають такий настрій, що готуються святкувати після перемоги. Зараз вони акумулюють ці настрої, ці почуття та емоції. І відкладають їх на той час ,коли вони з друзями та родинами зможуть видихнуть, розслабитись, бути в безпеці і тоді дійсно святкувати...

Капеланів не вистачає - і православних, і мусульман, і католиків, і протестантів. Девіз капелана - "Бути поруч". Це важливо. Щоб бути успішним капеланом - це майже як шлюбі: бути поруч в радості і в горі, в здоров'ї і хворобі, тобто постійно...

Ми, капелани, часто працюємо над собою, щоб долати страх. Інколи нам кажуть: "Ви такі сміливі!" Ми НЕ сміливі, але ми, коли віримо в Бога, маємо вірити і в його захист, і в його підтримку, і навіть у те, що якщо ми будемо не в цьому світі, а у Вічності, то це теж нормально. Це рано чи пізно буде.

Долати страх, організовувати себе, бути поруч - це дуже важливо для капеланів", - розповіла Олександра Андріяшина.