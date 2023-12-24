Пісня як інструмент світового визнання та боротьби за незалежність. Геніальний "Щедрик" українського маестро Миколи Леонтовича сьогодні лунає по всій планеті. Чи можна стверджувати, що українська культурна дипломатія почалася з цього твору? Які сенси насправді закладені в її рядках та якою була інша частина репертуару - далі.

Без неї - "Сам удома" - не став би таким легендарним.

Вона лунає десятками мов світу.

Її грають, співають, вистукують!

І з кожним роком вже упродовж століття культова мелодія щосили набирає популярності.

Знаєте, який музичний тренд заполонив молодіжний TikTok? Наш "Щедрик"! Техно-ремікс всесвітньовідомої колядки створили знані французький діджей Naeleck та ізраїльський дует Vini Vici. Користувачі зустріли електронну варіацію різдвяного хіта із захватом і вже відзняли під неї понад 2 тисячі відео.

Ремікс хоч і отримав назву "Home alone", та в ньому звучить не "Carol of the Bells", а первозданний український "Щедрик". Обрядова пісня віком у тисячоліття - коли ще Новий рік зустрічали в березні за перших ластівок - її на початку минулого століття оживив український маестро. П'ять редакцій. Композитор Микола Леонтович понад двадцять років працював над музичним твором і створив геніальну гармонізацію "Щедрика". Всього 3 звуки - надскладні у своїй простоті - стали основною унікальної музичної конструкції.

Юлія Ткач, художня керівниця та диригентка Академічної хорової капели Українського Радіо:

Я знаю, що є дуже багато досліджень, по-перше, ціни Пересунько, по-друге, Валентина Кузик, Лю Пархоменко, які досліджували специфіку "Щедрика" навіть з точки зору якихось формул. Можливо, якихось енергетичних структур. Складність в тій же простоті. Звуки, але вони мають бути ідеально виконані, вони мають бути виконані в не темперованому строї. Вони мають бути виконані дуже специфічними чистими високими голосами.

Так, як пташки. До речі, "Щедрик" - це не тільки скорочена назва обрядової пісні, а й пернатого, щебетання якого нагадує щедрівку.

Ця пташка, прилітає до України в березні. Як і ластівка, яка, своєю чергою, в пісні є символом матері роду. Це не змерзла пташка задобрює компліментами господаря, а душа пращурки благословляє сім'ю на майбутнє. В грудні 1916-го на Різдво - пісня звучить на сцені вперше - у виконанні хору Київського університету. Прем'єра.

Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":

Прем'єра закордонна в Європі відбулася 11 травня 1919 р. в національному театрі Праги. Прем'єра північноамериканського "Щедрика" відбулася 5 жовтня 1922 р. під час концерту хору Олександра Кошиця Карнегі-Хол. І цього року 2023 р. ми відзначаємо сторіччя південноамериканської прем'єри "Щедрика", тому що після Карнегі-Хол це були концерти, по-перше, в інших містах США. Це було 115 міст як Вашингтон, Філадельфія, Лос-Анджелес і так далі. Але хор також переїхав, і з 23-го року гастролював країнами південної Америки. Бразилія в Ріо-де-Жанейро.

Пісня як інструмент культурної дипломатії та боротьби за незалежність. Головною метою виходу "Щедрика" у світ була презентація України як самостійної держави, яку мріяв побудувати глава УНР Симон Петлюра. Хор Олександра Кошиця мав прорвати російську інформаційну блокаду в Європі й показати світові унікальну українську культуру.

Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":

А це насправді були пісні визвольні, назва нашого концерту "Гай, Рождество". Це приспів української різдвяної колядки. Сьогодні дуже маловідома. З такою архаїчною назвою"Була вдова коней села". Але про що ця пісня? Це пісня про українську матір, яка овдовіла, і відправляє на війну уже свою доньку. Поїдь на війноньку і так далі. Тобто ось які пісні виконувалися на сцені Карнегі-Хол, воєнні пісні, воєнні колядки. І ми хочем про це нагадати, що ці гастролі хору Олександра Кошиця і в Європі, і далі в Америці носили оцей контекст визволити Україну. Виспівати волі в Україні на вільній землі Вашингтон.

Ба більше, під час турне хор збирав кошти, як і тепер - на потреби української армії й надсилав Петлюрі. Батько ж "Щедрика" - Микола Леонтович - так і не дожив до заокеанського визнання, митця вбили чекісти. А його "ластівочка" тріумфувала. Успішні гастролі до 1924 року: понад півтисячі концертів у 200 містах 17 країн Західної Європи, Північної та Південної Америки. Перші шпальти в пресі. Понад 2 тисяч рецензій - блискучих і промовистих.

Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":

Відомий такий бразильський засновник Бразильської академії літератури Енріке Коелью Нетто у вересні 1923 р. написав таку величезну рецензію після прем'єри "Щедрика". Писав: "Співай, поневолена Україна! Рознось по світу голоси синів твоїх. Можливо так отримаєш від душ, які ти причащаєш те, чого не здобули сльози твоїх жінок і кров твоїх героїв. Співай, щоб дали тобі Волю! Прийде Весна, якої ти чекаєш!". Це я дослівно вже напам'ять вивчила. І знову ми чекаємо нашої переможної весни, тому так багато цих історичних паралелей. І ми нагадуємо. 100 років назад боролася за незалежність від росії, "Щедрик" переміг, переможе знову.

Усередині 20-их "Щедрик" уже лунав на Бродвеї. І ще 12 років був відомий в Америці винятково як українська пісня про "ластівочку". А 1936-го - популярний американський композитор і диригент українського походження Петро Вільховський адаптував слова знаної щедрівки - і написав англійський текст. Так з'явилась різдвяна колядка - пісня дзвонів "Carol of the Bells".

Й хоч Вільховський написав, що автором музики є Микола Леонтович і це Ukrainian Christmas Carol. Та все ж у багатьох закордонних різдвяних альбомах все зводилося - до російської різдвяної колядки й великоросії. Ось чому так важливо сьогодні закріпити авторське право на "Щедрик" - пісню як код української національно-визвольної боротьби.

Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:

Коли ми внесли борщ до репрезентативного списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вже це була переможна історія. Так само зараз "Щедрика" підготували досьє, яке називається "Щедрувальні традиції України. Практики охорони". І наші партнери взялись готувати це досьє. Пакет з цим досьє зараз передано до Міністерства культури, тому що процедурно спочатку це досьє має бути визнане на національному рівні. А вже відповідно потім документи передаються до штаб-квартири ЮНЕСКО, де документи подаються до комітету нематеріальної спадщини. Хочеться, щоб світі знали, що це не просто світове надбання, а надбання, яке має українське коріння й українське походження.

Сьогодні український "Щедрик" як справжній символ Різдва лунає звідусіль по всьому світу. А в серці України, Києві, в Національній філармонії, вперше через сто років Академічна хорова капела Українського Радіо під орудою Юлії Ткач відтворить повний репертуар українського прем'єрного і тріумфального концерту в Карнегі Холі.