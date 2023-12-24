"Щедрик" щороку набирає популярності: які сенси закладені в рядках [ Редагувати ]
Пісня як інструмент світового визнання та боротьби за незалежність. Геніальний "Щедрик" українського маестро Миколи Леонтовича сьогодні лунає по всій планеті. Чи можна стверджувати, що українська культурна дипломатія почалася з цього твору? Які сенси насправді закладені в її рядках та якою була інша частина репертуару - далі.
Без неї - "Сам удома" - не став би таким легендарним.
Вона лунає десятками мов світу.
Її грають, співають, вистукують!
І з кожним роком вже упродовж століття культова мелодія щосили набирає популярності.
Знаєте, який музичний тренд заполонив молодіжний TikTok? Наш "Щедрик"! Техно-ремікс всесвітньовідомої колядки створили знані французький діджей Naeleck та ізраїльський дует Vini Vici. Користувачі зустріли електронну варіацію різдвяного хіта із захватом і вже відзняли під неї понад 2 тисячі відео.
Ремікс хоч і отримав назву "Home alone", та в ньому звучить не "Carol of the Bells", а первозданний український "Щедрик". Обрядова пісня віком у тисячоліття - коли ще Новий рік зустрічали в березні за перших ластівок - її на початку минулого століття оживив український маестро. П'ять редакцій. Композитор Микола Леонтович понад двадцять років працював над музичним твором і створив геніальну гармонізацію "Щедрика". Всього 3 звуки - надскладні у своїй простоті - стали основною унікальної музичної конструкції.
Юлія Ткач, художня керівниця та диригентка Академічної хорової капели Українського Радіо:
Я знаю, що є дуже багато досліджень, по-перше, ціни Пересунько, по-друге, Валентина Кузик, Лю Пархоменко, які досліджували специфіку "Щедрика" навіть з точки зору якихось формул. Можливо, якихось енергетичних структур. Складність в тій же простоті. Звуки, але вони мають бути ідеально виконані, вони мають бути виконані в не темперованому строї. Вони мають бути виконані дуже специфічними чистими високими голосами.
Так, як пташки. До речі, "Щедрик" - це не тільки скорочена назва обрядової пісні, а й пернатого, щебетання якого нагадує щедрівку.
Ця пташка, прилітає до України в березні. Як і ластівка, яка, своєю чергою, в пісні є символом матері роду. Це не змерзла пташка задобрює компліментами господаря, а душа пращурки благословляє сім'ю на майбутнє. В грудні 1916-го на Різдво - пісня звучить на сцені вперше - у виконанні хору Київського університету. Прем'єра.
Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":
Прем'єра закордонна в Європі відбулася 11 травня 1919 р. в національному театрі Праги. Прем'єра північноамериканського "Щедрика" відбулася 5 жовтня 1922 р. під час концерту хору Олександра Кошиця Карнегі-Хол. І цього року 2023 р. ми відзначаємо сторіччя південноамериканської прем'єри "Щедрика", тому що після Карнегі-Хол це були концерти, по-перше, в інших містах США. Це було 115 міст як Вашингтон, Філадельфія, Лос-Анджелес і так далі. Але хор також переїхав, і з 23-го року гастролював країнами південної Америки. Бразилія в Ріо-де-Жанейро.
Пісня як інструмент культурної дипломатії та боротьби за незалежність. Головною метою виходу "Щедрика" у світ була презентація України як самостійної держави, яку мріяв побудувати глава УНР Симон Петлюра. Хор Олександра Кошиця мав прорвати російську інформаційну блокаду в Європі й показати світові унікальну українську культуру.
Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":
А це насправді були пісні визвольні, назва нашого концерту "Гай, Рождество". Це приспів української різдвяної колядки. Сьогодні дуже маловідома. З такою архаїчною назвою"Була вдова коней села". Але про що ця пісня? Це пісня про українську матір, яка овдовіла, і відправляє на війну уже свою доньку. Поїдь на війноньку і так далі. Тобто ось які пісні виконувалися на сцені Карнегі-Хол, воєнні пісні, воєнні колядки. І ми хочем про це нагадати, що ці гастролі хору Олександра Кошиця і в Європі, і далі в Америці носили оцей контекст визволити Україну. Виспівати волі в Україні на вільній землі Вашингтон.
Ба більше, під час турне хор збирав кошти, як і тепер - на потреби української армії й надсилав Петлюрі. Батько ж "Щедрика" - Микола Леонтович - так і не дожив до заокеанського визнання, митця вбили чекісти. А його "ластівочка" тріумфувала. Успішні гастролі до 1924 року: понад півтисячі концертів у 200 містах 17 країн Західної Європи, Північної та Південної Америки. Перші шпальти в пресі. Понад 2 тисяч рецензій - блискучих і промовистих.
Тіна Пересунько, історикиня, засновниця ГО "Інститут Леонтовича":
Відомий такий бразильський засновник Бразильської академії літератури Енріке Коелью Нетто у вересні 1923 р. написав таку величезну рецензію після прем'єри "Щедрика". Писав: "Співай, поневолена Україна! Рознось по світу голоси синів твоїх. Можливо так отримаєш від душ, які ти причащаєш те, чого не здобули сльози твоїх жінок і кров твоїх героїв. Співай, щоб дали тобі Волю! Прийде Весна, якої ти чекаєш!". Це я дослівно вже напам'ять вивчила. І знову ми чекаємо нашої переможної весни, тому так багато цих історичних паралелей. І ми нагадуємо. 100 років назад боролася за незалежність від росії, "Щедрик" переміг, переможе знову.
Усередині 20-их "Щедрик" уже лунав на Бродвеї. І ще 12 років був відомий в Америці винятково як українська пісня про "ластівочку". А 1936-го - популярний американський композитор і диригент українського походження Петро Вільховський адаптував слова знаної щедрівки - і написав англійський текст. Так з'явилась різдвяна колядка - пісня дзвонів "Carol of the Bells".
Й хоч Вільховський написав, що автором музики є Микола Леонтович і це Ukrainian Christmas Carol. Та все ж у багатьох закордонних різдвяних альбомах все зводилося - до російської різдвяної колядки й великоросії. Ось чому так важливо сьогодні закріпити авторське право на "Щедрик" - пісню як код української національно-визвольної боротьби.
Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, Голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:
Коли ми внесли борщ до репрезентативного списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вже це була переможна історія. Так само зараз "Щедрика" підготували досьє, яке називається "Щедрувальні традиції України. Практики охорони". І наші партнери взялись готувати це досьє. Пакет з цим досьє зараз передано до Міністерства культури, тому що процедурно спочатку це досьє має бути визнане на національному рівні. А вже відповідно потім документи передаються до штаб-квартири ЮНЕСКО, де документи подаються до комітету нематеріальної спадщини. Хочеться, щоб світі знали, що це не просто світове надбання, а надбання, яке має українське коріння й українське походження.
Сьогодні український "Щедрик" як справжній символ Різдва лунає звідусіль по всьому світу. А в серці України, Києві, в Національній філармонії, вперше через сто років Академічна хорова капела Українського Радіо під орудою Юлії Ткач відтворить повний репертуар українського прем'єрного і тріумфального концерту в Карнегі Холі.
по темі
Без масових святкувань, ілюмінації чи масових зібрань. Всього цього не зробити. Аби не стати мішенню. Як Харків зустрічає свято і про що мріють жителі міста?
Чи дійсно традиція святкувати Різдво 25 грудня для України нова? Мій колега Богдан Вербицький стверджує, що - ні. Він дослідив історичні факти. І його проєкт "Історія Змови" - далі.
Вона присвячена святкуванню Україною Різдва за новим новоюліанським календарем. На заході побувала наша кореспондентка Олена Логінова і розкаже, що цікавого побачила.
Це тридцяти робіт видатних українських художників-авангардистів. Організатори хочуть показати країну та світ, що наші майстри серед першопрохідців стилю авангард!
Цей символ добра та миру, за традицією, починає свою подорож від місця народження Ісуса Христа. Як зустрічали вогонь?