На війні з російськими окупантами загинув український актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Про це повідомила його кастинг-директор Алла Самойленко.

У Держкіно України повідомили, що Богдан Колесник загинув 23 грудня, виконуючи бойове завдання.

Богдан брав участь у зйомках серіалів "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка". Працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою!

Співчуття радним актора висловила народна артистка України Ольга Сумська. Вона написала, що у Богдана залишилися дружина та маленька дочка.

Богдану Колеснику було 36 років. Він родом з Кривого Рогу, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Під час російського вторгнення актор вступив до територіальної оорони, брав участь у боях на передовій.

Нагадаємо, на початку грудня на фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко.