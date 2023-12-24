На фронті загинув актор Богдан Колесник [ Редагувати ]
На війні з російськими окупантами загинув український актор театру та кіно, військовослужбовець Богдан Колесник. Про це повідомила його кастинг-директор Алла Самойленко.
У Держкіно України повідомили, що Богдан Колесник загинув 23 грудня, виконуючи бойове завдання.
Богдан брав участь у зйомках серіалів "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка". Працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким Богдана! Вічна Слава Герою!
Співчуття радним актора висловила народна артистка України Ольга Сумська. Вона написала, що у Богдана залишилися дружина та маленька дочка.
Богдану Колеснику було 36 років. Він родом з Кривого Рогу, закінчив Київський театральний університет імені Карпенка-Карого. Під час російського вторгнення актор вступив до територіальної оорони, брав участь у боях на передовій.
Нагадаємо, на початку грудня на фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко.
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