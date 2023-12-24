В Києві пролунав хіт Різдва "Щедрик" у виконанні українських прикордонників (відео) [ Редагувати ]
На Софіївській площі Києва прозвучав різдвяний хіт "Щедрик", виконаний українськими прикордонниками.
Легендарні слова цього твору пролунали під акомпанемент гітари, виконаного захисником Олексієм, який у військовому житті ділився музикою з українцями. На цьому ж інструменті вміло грала прикордонниця Марія, яка протягом 5 років служила у Державній прикордонній службі України.
"Щедрик - це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися", - йдеться у привітанні МВС.
Нещодавно Олексій брав участь у стриманні наступу окупантів на територіях Сумщини та Донеччини. У той час як Марія зараз бореться за свободу України, приєднавшись до складу Сил оборони.
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