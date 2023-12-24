На Софіївській площі Києва прозвучав різдвяний хіт "Щедрик", виконаний українськими прикордонниками.

Легендарні слова цього твору пролунали під акомпанемент гітари, виконаного захисником Олексієм, який у військовому житті ділився музикою з українцями. На цьому ж інструменті вміло грала прикордонниця Марія, яка протягом 5 років служила у Державній прикордонній службі України.

"Щедрик - це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися", - йдеться у привітанні МВС.

Нещодавно Олексій брав участь у стриманні наступу окупантів на територіях Сумщини та Донеччини. У той час як Марія зараз бореться за свободу України, приєднавшись до складу Сил оборони.