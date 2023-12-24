Чи дійсно традиція святкувати Різдво 25 грудня для України нова? Мій колега Богдан Вербицький стверджує, що - ні. Він дослідив історичні факти. І його проєкт "Історія Змови" - далі.

Червоний день календаря.

Свято праці та миру на марші.

Як в СРСР його скасували? І для чого повернули?

Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее.

Кому саме? Як Радянський Союз намагався стерти релігійні свята?

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Так-так. Комсомольське Різдво.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

До сталінських свят не можна ставитися як до свят в чистому вигляді. Це було завжди свято-демонстрації чогось.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Це їх ідеологічні свята, які сформували їх як окрему націю.

Націю "радянської людини". Як її формували? І до чого тут старий стиль календаря?

Міф. "Червоний день календаря"

Я... ухожу. Ухожу раньше положеного срока.

Володимир Путін, президент рф:

Сегодня, в новогоднюю ночь я как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветсвтия президента России - Бориса Ельцина. Но, вышло иначе.

- Ваш кабинет. Заходите.

І він зайшов. Вже 25 років там сидить. З невеличкою перервою на "прем'єрство". Хоча задум був романтичний. У нове тисячоліття з новим президентом.

Та й дата зручна. Новий рік - культове свято для росіян. Країна, традиційно, заходить в декаду свят. Новий рік, а потім ще й Різдво. Зручно.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Щоб народ протверезів до 13, і вже: о, президента інша людина. Вже 13 днів. Ну що ми будемо тут цей... Сперечатися. Це вже факт. Єльцин же добре знав суспільство, яким він керував.

Свята - то надовго. Бо після Різдва ще й Старий Новий рік. Своєрідне відлуння переходу росії на григоріанський календар.

Літочислення по-новому - придумав він. Папа Римський Григорій тринадцятий. Все через Великдень. Рівнодення наставало раніше Великодня. Тож, Захід - переводить календар.

А Московщина і підконтрольні їй землі - ні. Там буквально продовжують жити минулим. Календарно - відстають на 13 днів. Фактична різниця набагато більша.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

От минуле не пішло. Воно з нами залишається. Ніби ми відмовляємось жити у майбутньому, разом з усім світом. А ми хочемо жити в уявному минулому.

Патріарх Кирило:

Календарный вопрос. Он очень беспокоил наших верующих. Потому что распространялись неверные слухи, что на новый стиль все должны перейти. Так вот, тема календарного вопроса изъята.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Цим протиставленням себе західному світу росія хворіє давно. Я можу пригадати Миколу Першого, але, мені здається, що і за Івана Грозного щось таке було вже. Вже було якесь відчуття, що росія - це щось відокремлене від Заходу. І це щось особливе. А відповідно і час має бути особливим.

Часи змінюються, а з ними й влада. В російській імперії - жовтневий переворот. В Україні - визвольні змагання. Календар переводять на європейський лад. Це ж стосується і релігійних свят.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Україна завжди святкувала Різдво з Європою. Така тенденція, коли масово в Європі починають святкувати Різдво 25-го грудня - це пов'язано із закінченням Першої світової війни.

ДОКУМЕНТ. З протоколу засідання Малої Ради 12 лютого 1918 р. в м. Коростеню. Завести в Українській Народній Республіці нове /григоріанське/ числення часу з 16-го лютого 1918 року. 16 число лютого рахувати першим числом місяця березоля /марта/.

Церква намагається відірватися від Москви. Стати незалежною. І справа не в календарі, або обряді. 7 січня 1918-го. В Києві скликано Всеукраїнський церковний собор під головуванням єпископа Пимена.

Іван Власовський, нарис історії Української православної церкви:

В одній з промов на засіданні Собору, оратор сказав, що в незалежній Україні мусить бути й самостійна, автокефальна Українська Церква. Митрополит Антоній, як передає Корсуновський, зареаґував на це викриком з-поза крісел президії: "Постійте, постійте! Ось прийдуть большевики, вони вам покажуть вашу Україну!"

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

В 1930-му році знищено було 8000 тисяч ікон. Це колосальна цифра для однієї Запорізької області. І так само в самому місті починається руйнація церков, дзвонів церков. Безбожні п'ятирічки, заборона відвідувати церкву, неважливо неділя чи просто свята, всюди були дружинники з освітян. Вишукували молодь, чи вона ходить до церкви. Якщо ти ходиш на Різдво до церкви, то тебе могли позбавити, якщо ти партієць, партійного квитка, якщо ти комсомолець, то тебе могли вигнати з комсомолу, і це означало також завершення твого навчання.

Бо в Радянському Союзі немає Бога. Релігія одна - комунізм. Але ж церква в російській імперії - один з найсильніших інститутів. Духовенство - справжній соціальний ліфт тих часів. Як "червоним" вдалося так швидко все зруйнувати?

ДОКУМЕНТ. Затверджено на засіданні колегії Народного комісаріату юстиції 19 січня 1918 року. Декрет про свободу совісті, церковних та релігійних спілок. Релігія - приватна справа кожного громадянина Російської Республіки. Школа - відділяється від церкви. Викладання релігієзнавства у всіх державних та громадських учбових закладах не допускається.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Це велике питання наскільки релігійним був народ в російській імперії. Люди, які могли спостерігати безпосередньо те, як це відбувається в Україні та в росії відмічали, що в Україні більш щира віра, прихильність до самої суті в те, що віриться. А в росії - це питання. Церква - це просто ще одна форма існування влади. Це ще один інститут влади.

На заміну чорним рясам духовенства приходять чорні плащі ЧК. Церква, як і релігійні свята, під забороною. Різдва більше немає. Великодня - теж. Літочислення таки змінюють. СРСР переходить на григоріанський календар.

ДОКУМЕНТ. В цілях встановлення в Росії однакового, майже з усіма культурними народами, літочислення, Рада Народних Комісарів постановила ввести новий календар: перший день, після 31-го січня вважати на 1-им лютого, а 14-им лютого; Голова ради народних комісарів Володимир Ульянов (Ленін), 26 січня 1918 рік

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Натомість церква в протест до більшовицьких дій не переходять на григоріанський календар. Адже, тим самим вони підкреслюють, що вони від'єднані від держави.

Держави, де фактично немає свят. Новий Рік тоді не вихідний. Лише привід змінити календар.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Радянська людина не мала собі належати. Вона вся мала належати державі. Все. Як можна людину відпустити в простір радощів? Де вона не врегульована, де її життя нерегламентоване? Де вона належить сама собі? Де вона може розпоряджатися своїм життям і отримувати задоволення?

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Якщо ми говоримо про інтелігенцію, міщан, то ялинка в 19-му столітті переважала в містах. В селах все ж переважав дідух. Був символом цих свят. Але, коли країна опиняється в окупації Радянського Союзу, то ялинка та Різдво... Їх репресують. Воно підпадає під репресії як ознака міщанства. Як ознака певного буржуазного класу, так би мовити.

ДОКУМЕНТ. Переліком циркулярів, починаючи з 1928 року, народний комісаріат землеробства пропонував вжити дій до припинення використання зелених насаджень у зв'язку з релігійними звичаями.

ДОКУМЕНТ. Сьогодні "Комсомольське Різдво". В приміщенні міського театру відбудеться антирелігійний "різдвяний вечір". Доповідь товариша Алипова "Як народжуються наші Боги?".

І він - один з них. Його бояться. Про нього не жартують. Він може карати й милувати. Він - Бог СРСР. Він мільйонів - морить голодом. Сотні тисяч - ув'язнює та розстрілює. А потім наказує... веселитися.

Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

А спробуй ти не бути веселим, якщо Сталін тобі каже веселитися. Ця радість і цей ентузіазм він був певною мірою фасадним. І саме тому воно проявлялось так надміру. От бадьорість, ентузіазм. Всі молоді люди, як один стають в стройку століття. Цим фасадом прикривалось відчуття жаху і страху. Це була спроба сховатися від жахливого вивороту того, що відбувалось в країні.

За останній рік органами ДПУ УСРР нанесено рішучого удару по контрреволюції, яка здійснювала на Україні широку руйнівну роботу.

ДОКУМЕНТ. Постанова центрального виконавчого комітету і ради народних комісарів СРСР. В цілях швидшої ліквідації злочинності серед неповнолітніх постановляємо: неповнолітніх починаючи з 12-річного віку спійманих на крадіжках, актах насилля, у вбивстві, або замаху на вбивство, залучати до карного суду із застосуванням усіх мір покарання.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

17 квітня 1935 року з'являються концентраційні табори для дітей. І в цей час Сталін дозволяє розстрілювати дітей, які старше 12 років за якісь там антидержавницькі дії. За 1935 рік 970 тисяч людей було засуджено на території України. За різними звинуваченнями.

Але, жити стало ж веселіше! А значить настав час повертати свята. В країні "реабілітують" репресований Новий Рік.

Тут все по класиці. Довге мовчання переривають овації. Про Новий рік пишуть статті, відкривають ялинкові ярмарки, а дітям починають дарувати подарунки.

ДОКУМЕНТ. Не має бути жодного колгоспу, де б правління разом з комсомольцями не влаштували б в переддень Нового року ялинку для своїх діточок. Отже, давайте організуємо зустріч Нового Року для дітей. Влаштуємо хорошу радянську ялинку у всіх містах та колгоспах. Павло Постишев. 27 грудня 1935 року

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Дати людям певну розраду. Посеред жорстокої буденності. Два роки до початку піка репресій, 4 роки до початку Другої світової війни й там 7 років до початку вторгнення в Радянський Союз.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

29 грудня 1935 року всюди по всьому Радянському Союзі з'являються ялинки, які були до цього часу репресовані, всюди з'являється ця новорічна мішура. І Новий рік стає з того часу головним таким святом. З'являються новорічні ялинки, піонерські ялинки, комсомольскі ялинки. І олів'є замінює кутю. Через що вони це роблять? А тому що все одно тихенько, підпільно святкувалось Різдво.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Це психологічна потреба. І як не можна цього робити шляхом святкування Різдва, покладаючи на Христа всі свої сподівання. То добре це робити покладаючи ці сподівання на Діда Мороза. До речі, Дід Мороз абсолютно богоподібна фігура. Навіть з точки зору зовнішнього вигляду.

Концерти, ялинка, добрий Дід Мороз та його онучка - Снігуронька. Все це стає невід'ємними атрибутами Нового року по-радянськи. А ще - її ідеології.

Бо Дід Мороз - ідеальний приклад імпортозаміщення. Бо Святий Миколай або Санта Клаус радянським дітям не підходять. Потрібен свій чарівник.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Якщо ми візьмемо міфологію України, українців, то Дід Мороз - це злий персонаж. Який заморожував, нищив худобу, і переглядаючи ту саму міфологію, то можемо побачити, що Дід Мороз - це антипод Святому Миколаю. Восьмигранна, так звана Вифлеємська зірка, вона була заборонена. А на всіх радянських святах Нового Року обов'язковим атрибутом була Червона зірка.

З цього делікатного товару доведеться зробити чимало кульок. Ось ми потрапили в Київський магазин. Наталочка рада. Піде вона додому не з порожніми руками.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Перші ялинкові прикраси - на них там зображений Сталін, зображення Леніна, Маркса та інших там тоталітарних вождів. Вони намагались навіть в іграшках проводити пропаганду. Коли в 60-ті роки змогли відправити людину в космос, одразу з'являються ракети. За часів Хрущова царицею полів стає кукурудза. Ялинкові прикраси також з'являються з кукурудзою.

Новий Рік об'єднує всіх. Свято стає національним. Воно переходить в традицію. А що ж українські традиції? Чи вдалося Новому року замінити Різдво?

Ця спецоперація КДБ називалась "Блок". Спецслужби СРСР інкримінували фігурантам антирадянську діяльність. Зокрема, публікації самвидаву. Арешти почались 12 січня 1972-го. В теці "доказів" - співи колядок.

ДОКУМЕНТ. Комітет державної безпеки. Цілком таємно. 31-го грудня 1971 року доповідав про наміри ряду націоналістично-налаштованих осіб взяти участь у новорічних колядках.

Під Ленінський прапор стануть сьогодні ці юнаки та дівчата. Урочисте вручення комсомольських квитків відбулось в Київському музеї Леніна.

Нині - це Український дім. Комсомол, тобто комуністичний союз молоді, структура для контролю молодшого покоління СРСР. Головне завдання - "боротьба" за проведення політики Комуністичної партії.

Бо вона контролює все. І використовує для цього різні методи. Свята - в тому числі.

Свято праці та миру на марші.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Кінець квітня - початок травня в християнській традиції завжди припадає на Великдень. І також, як на мене, ідеологічне значення цих свят, щоб нівелювати християнські свята у весняний період. Вони намагаються вводити День праці, і вже у 60-ті роки - 9 травня.

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Наскільки ці свята мають сенс, окрім того, що це вихідний і ти можеш поїхати на шашлики, або викопати картоплю, або ще щось поза роботою щось таке схоже на дозвілля. Сенсу чогось такого значимого для особистості, що ми святкуємо. Що ми святкуємо? Чи ми працюємо за зарплату?

Бо головний мотив того свята - на транспарантах. День солідарності трудящих. Свято у світі популярне, але для СРСР - культове. Тисячі людей на вулицях міст. По телебаченню - прямі трансляції з усіх республік та країн соцтабору. В СРСР взагалі все завжди було масштабно: свята, заводи, ракети та навіть катастрофи.

Авария произошла. Но, раздувать её размеры, как это делают некоторые буржуахные средства массовой информации, рапспространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции.

Каждому рабочему часу - наивысшую оддачу. Таков девиз соревнования киевлян.

Кияни тоді й дійсно змагались. Зі смертю. Цей фоновий звук вони не чули. Вони не бачили небезпеки. Але вона там була. Всюди.

Точних даних, який рівень радіації був тоді у столиці - немає. Показники дозиметра засекречені в архівах тоді КДБ, а сьогодні ФСБ. Та тодішній владі було важливіше - свято. Бо це - ідеологія.

Аліна Понипаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці:

Враховуючи строкатість населення російської федерації, враховуючи ту кількість народів та народностей, але росіяни як нація вони сформувались навколо цих свят: Нового року, потім Дня перемоги. Це їх ідеологічні свята, які сформували їх як окрему націю.

Головна ялинка країни вже другий рік поспіль не така яскрава. Та сьогодні святвечір. Пора, коли збуваються мрії та бажання. Пора чудес і таїнства.

Багато сімей за столом нині у неповному складі. Хтось їсть кутю прямо на позиціях, в перерві між боями. А для когось... стоїть окрема тарілка на краю стола. Її залишать на ніч. Аби він, або вона прийшли. Загадайте бажання сьогодні. Бо 24 грудня. Святвечір. Різдво.