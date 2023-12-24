"Політичне Різдво". У Сполучених Штатах на період свят зупиняється вся державна машина. Причому, йдеться не про сам цей день, а про весь період з двадцять першого грудня - до початку січня. Конгрес йде на канікули; Білий дім і Держдеп не проводять брифінгів та офіційних зустрічей. Навіть Пентагон відпускає додому співробітників, окрім мінімальної кількості оперативників, які в "черговому режимі" відстежують небезпеки у штатах і у світі. І щодо "українського пакета" саме цей "святковий дедлайн" став причиною затримки із голосуванням.

Про традиції та реалії американського різдвяного політичного сезону - наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Для американців (і політики тут не виняток, скоріше навпаки, першими задають тренди). Різдвяний період - і дійсно достатній привід, щоб кинути державні справи, зупинити роботу і відправитись додому.

"Так, треба домовлятися щодо кордону, а відповідно і щодо допомоги партнерам, але ж свята", - казали у Конгресі. Так, вже у січні є нова загроза шатдауну, але "поговоримо про це після свят", - цілком серйозно пояснювали топполітики. Ще з минулого четверга дипломатів, урядовців, чиновників було не дістати - всі роз'їжджалися Америкою, щоб побачити родину, привезти подарунки, обовʼязково провести час разом за одним столом. Святвечір. І так, до січня нікого шукати не варто, це "святе", а законодавці так і взагалі поставили собі три тижні відпочинку і про справи державні думатимуть лише після 9-го числа. Не виняток і президент США. У Білому домі він не тільки працює, а і живе; перші особи теж люди, тому і намагаються змінити "картинку" за вікном. Як святкує зараз Байден і святкували його попередники - розповім просто зараз.

Байдени напередодні Різдва відвідали найбільший Вашингтонський дитячий шпиталь. Традиції приходити сюди (а Перша леді зобовʼязана прочитати маленьким пацієнтам ще казку) - вже понад 80 років, її розпочала ще дружина Трумана.

А от далі кожне перше подружжя Америки планує свій час самостійно, правил немає. Наприклад, напередодні Байдени разом із членами родини полетіли до президентської резиденції у Кемп-Девіді. Зазвичай, вони повертались додому, до свого маєтку в Делавері, де на Різдво збирали кілька поколінь родини; але цього року ситуація напружена, потрібен, зокрема, захищений телефонний звʼязок, бо і з Києвом, і з Тель-Авівом, можливо, доведеться говорити.

І у Кемп-Девіді є де скликати оперативну нараду у разі загострення. А от далі перше подружжя Америки ненадовго повернеться у Вашингтон, і Новий рік вже проводитиме на Карибах, на Санта-Крусі. Подружжя Байденів зустрічало там свята торік, кажуть: дуже сподобалося Джилл Байден, вона вмовила чоловіка поїхати знову.

А от Дональд Трамп витрачати гроші на далекі подорожі не любив, зустрічав Різдво із дружиною, Меланією, у Флориді, у своєму маєтку в Мар-а-Лаго, де оселився і після відставки. Якщо у Байденів свята тихі й у родинному колі, 45-й президент завжди проводив прийоми й вечірки, отримати запрошення, на яку означало, що ти в фавориті у глави держави. В останній рік президентства Трампа, радники навіть вмовляли його не повертатися у Білий дім після Різдва, лишитися у Флориді, все одно ж у січні пройде інаугурація, і Байден отримає повноваження. І якби тоді президент послухав добрі поради, лишився у Мар-а-Лаго, не вийшов на мітинг, після якого був штурм Капітолія, може вся історія Америки була б іншою.

Обами не визнавали іншого Різдва, ніж на Гаваях. Президентська родина полюбила острів Оаху, куди глава держави разом із дружиною Мішель та доньками Малією та Наташею літав щороку. Обама здебільшого грав у гольф, ходив разом із домочадцями на пляж, займався у спортзалі, зустрічався зі старими друзями. Його партнерами на полі для гольфу зазвичай були прем'єр-міністри країн світу, але домовлялися під час матчу про політику взагалі не говорити. Хоча були й винятки: якось саме на Різдво Обама зустрівся з американськими військовослужбовцями та повідомив країні, що США завершують "бойову місію в Афганістані".

За ці роки вистачало і кумедних ситуацій. Наприклад, Теодор Рузвельт "забанив" ялинку - історія не зберегла, чому саме. Але за його президентства її ніколи не ставили, лише обмінювалися подарунками.

А от Дуайт Ейзенхауер, навпаки, так обожнював ялинки, що розпорядився на свята ставити 26 дерев - практично у кожній кімнаті.

Жаклін Кеннеді придумала щороку змінювати стиль різдвяних декорацій - це тепер стало традицією, кольори й дизайнерське рішення обирає особисто Перша леді й щоразу це багато каже про смаки.

Ось так цього року розпорядилась прикрасити Білий дім Джилл Байден. Ось такий дизайн обирала Меланія Трамп. Ось - який стиль подобався Мішель Обамі.

З часів Кеннеді зʼявилося і правило, що перше подружжя не лишається у Білому домі на Різдво і Новий рік. А відповідно дають вихідні чиновникам Білого дому, у коротку відпустку йдуть міністри, повертаються в округи члени Конгресу. За останні півстоліття до цього звикли настільки, що навіть нинішня непросто політична ситуація не стала приводом, аби скорегувати плани. І тому до першого тижня січня політичне життя в Америці "пригальмує", щоб із початку 2024 (а рік - передвиборний) вирувати знову.