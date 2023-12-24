Співачка Софія Ротару виходить на зв'язок із своїми прихильниками лише під час найважливіших свят, щоб привітати їх. Сьогодні вона також розмістила вітальну листівку на честь Різдва в своєму профілі в соцмережах.

Як завжди, артистка висловилася дуже лаконічно.

З Різдвом Христовим!, - написано на ілюстрації.

У своїх stories вона поділилася лише святковою листівкою, на якій зображені колядувальники із різдвяною зіркою.

Нагадаємо, Схоже, що росіяни прийняли рішення остаточно позбавити бізнесу співачку Софію Ротару в Криму. Причина в тому, що окупанти обурилися на неї за те, що в День Святого Миколая і День Збройних Сил України, 6 грудня, зірка опублікувала листівку, на якій Святий Миколай сидить на колінах перед українським воїном і дякує йому.