Екс-радник Офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, зробив нову скандальну заяву, яка вказує на його проросійські погляди. Він висловив думку, що після укладення миру між Україною і російською федерацією, необхідно подати спільний позов проти країн Заходу.

Про це заявив Арестович в інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній.

"Тепер будемо вбивати один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів Яр, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і росія, і Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох сторін? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського і брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають один на одного? А навіщо це нам?" - сказав Арестович.

За його словами, "з путіним потрібно розмовляти" і укладати мир, а після подати позов проти західних країн.

"путіну потрібно сказати: "Давайте укладемо мир". Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов заходу. Україна і росія разом. Захід нам винен", - висловився екс-радник ОПУ.

Нагадаємо, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження відносно попереднього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.