TВ Іспанії до Різдва влаштовують лотерею "Ель Ґордо де Навідад" - одну з найстаріших у світі.

Свої традиції святкування Різдва мають і в Європі. У кожній країні - вони свої, з родзинками. Про них й розкаже Катерина Кравець.

У Польщі на Різдво традиційно обмінюються вафлями. Їх випікають за спеціальним рецептом, а на поверхні відтискають зображення з різдвяними мотивами. До тіста також можуть додавати різні барвники, щоб вафлі вийшли кольоровими. Традиція настільки сильно вкорінена серед поляків, що навіть політичні опоненти у парламенті перед Різдвом "укладають мир". Усе, аби лиш обмінятися вафлями.

Шимон Головня, спікер Сейму Польщі:

Ми зараз збираємося обмінятися різдвяними вафлями й на мить повірити, що це все ж таки можливо обговорити будь-яке питання спокійно і по-людськи, незалежно від того, хто яке місце займає у парламентській залі.

Не забувають поляки на Різдво і про "братів наших менших".

Пьотр Барщик, священник:

Наша традиція каже, що Святвечір такий особливий, що цієї пори тварини можуть розмовляти людськими голосами. Тому ми випікаємо кольорові різдвяні вафлі й для тварин також, аби їх пригостити.

У німецькій столиці щороку влаштовують святкову вечерю для безхатьків та нужденних. Традицію започаткувала місцева зірка - актор і співак Франк Цандер - майже 30 років тому. У різдвяному меню традиційно гусяча ніжка, картопля та червона капуста.

Ріко, гість:

Я справді щасливий. Усе смакує дуже добре. Почуваюся ситим і задоволеним.

Ґреґор Ґізі, представник Партії лівих:

З одного боку, це сигнал, що в Німеччині все ще багато бідних людей. А з іншого, що ви можете зробити нужденних щасливими, обслуговуючи їх, а не навпаки. Сподіваюсь, що колись такі заходи вже стануть непотрібними, але наврядчи це відбудеться за мого життя.

В Іспанії до Різдва влаштовують лотерею "Ель Ґордо де Навідад" - одну з найстаріших у світі. Традиції - більш як 200 років. Цьогоріч призовий фонд сягнув понад двох з половиною мільярдів євро. Дехто купує лотерейні квитки у складчину. Та це передбачає, що і виграшем також треба буде ділитися.

Виграв номер вісімдесят вісім тисяч вісім. Це 400 тисяч євро!!

Родріго Меріно, один з щасливчиків:

Нас четверо, плюс доведеться сплатити податок, це вважайте, як частка ще однієї людини. Тож зрештою на кожного з нас вийде по 80 тисяч євро.

У Франції нинішнє Різдво набуло нового забарвлення. Наступного року французька столиця прийматиме Літню Олімпіаду. Тож не дивно, що у столичних крамницях до Різдвяного духу приєднався олімпійський.

Георгій Міхайлідіс, турист:

Я з Греції. Ми всі там любимо Олімпійські Ігри. А також любимо Париж. Моя родина хотіла, аби я привіз їм щось з цією тематикою. Для моєї мами я купив чашку з емблемою олімпіади - вона любить чашки й щодня п'є каву. А для брата - олімпійський магніт. Думаю, вони зацінять такі подарунки.

Привітали із прийдешнім Різдвом і мешканців найпопулярнішого серед французів зоопарку Боваль, у Сен-Еньяні. Святкове частування дістали панди та орангутанги. А декого - на додачу - потішили крижаним сніговиком.

Тим часом з Лапландії вже виїхав Санта-Клаус, аби встигнути - до завтрашнього ранку - підкласти під ялинку "усім добрим людям" омріяні подарунки.