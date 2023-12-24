У Британії українські біженці святкують Різдво [ Редагувати ]
Уже друге Різдво вдалині від дому святкують мільйони українців, що стали біженцями через війну. Понад 150 тисяч з них у Великій Британії.
Тож як готуються до свята наші громадяни на британських островах? Бачила Ольга Жидецька.
Український дім у Кітлі в Західному Йоркширі святкує Різдво. Відкрили цей клуб вихідці з України, що після Другої світової утекли від радянської влади до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення тут гостинно прийняли вимушених переселенців від нової російської навали. Тепер і свята, і будні англійці й українці проводять разом. Страви на столі - інтернаціональні. Однак голова місцевої громади Ірина Циганко каже: вдома на свято буде все, як годиться.
До Різдва - то ціла родина. Я і двоє сестер ми завжди між собою кожен рік обминаємо. То ми рихтуємо ті страви, що ми знаємо - вареники, кутя, борщ, голубці. Ми далі тримаємо так, як мама нас навчила.
Та головне, що на свято збереться вся родина. Саме за можливість побути разом з найдорожчими Різдво люблять і англійці, і українці. А ще за народження нової надії на краще в прийдешньому році, сяйво вогників у густій темряві зимової ночі, ну і звісно подарунки. Досі українським дітлахам щастило мати гостинці під ялинку двічі.
Ірина Циганко:
Бо діти навчили, як їхні знайомі в англійській школі дістають подарунки на Святвечір 24-го, ми також. Але ми половину їх подарунків лишаємо, бо Святий Миколай, але тоже на Різдво лишаються.
Різдво як удома намагається влаштувати для своєї родини й Наталія з Чернівців. На святковий стіл приготувала і холодець, і смажену рибу, і тушковану капусту. Каже, знайти підходящі продукти в Британії - непросто.
Особливо з пшеницею. Ми скільки не ходили, дуже важко знайти. Якісь такі наші продукти дуже важко. Є, але дуже важко. Навіть в польських магазинах.
Та і святковому настрою заважає гіркота думок про війну удома. У такі миті тривога за близьких і переживання про майбутнє відчувається особливо гостро.
Наталія:
Сумуємо, сумуємо, бо Різдво - це сімейне свято. З усією родиною. Сумуємо, сумуємо, надіємося все піде до кращого, до ліпшого. Дуже воно затягнулося. Надіємося все буде.
Святкові клопоти перед Святвечором і в іншій українській родині. 11-річні сестрички Маруся і Ганнуся з мамою та бабусею в Британії вже півтора року. Та до Різдва готуються по-українському. Свято це, кажуть, дуже люблять.
За подарунки, бо я не знаю, що в тих подарунках буде. І вареники й кутю.
На вечерю у Святвечір готують 12 страв. Кутя вже готова. Нині самі ліплять вареники. Стараються, кажуть - це не робота, а задоволення.
Традиційний англійський різдвяний обід з індичкою дівчаткам не дуже до душі. Зате деякі місцеві традиції уже перейняли.
Тут підписують дуже багато листівок. Ми підписали 50 штук.
А от думки напередодні свята у цій родині, як і в мільйонів інших одні й ті самі.
- Дівчатка, а ви якого дива від Різдва чекаєте? - Перемоги. - Хочу побачити татка і бабусю.
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