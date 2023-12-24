Окупанти зруйнували дитинство цих дітей, тож зараз важливо підтримувати їх і дарувати такі цінні щасливі миті.

Врятоване дитинство. Волонтер Юрій Гордієнко у найгарячіші дні вивозив дітей з прифронтових міст та сіл. На рахунку чоловіка більше 15 тисяч евакуйованих. Серед них і вихованці Харківського будинку-інтернату. Перед Різдвом рятівник навідався до дітлахів і, звісно, не з порожніми руками.

Як живеться зараз дітям і про що найбільше мріють? У сюжеті Ольги Лучек.

Біля них прилітали бомби, ракети й великокаліберні снаряди. Вони боялися смерті. Ці діти надто швидко стали дорослими.

Зараз їхній дім тут, у селі Банилів-Підгірний, що на Буковині. І хоч від вибухів вони вже далеко, пережите жахіття не покидає їх, спогади досі викликають страх на їхніх обличчях.

Алла Трохименко, директорка Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":

Пережито страшний шлях з дітьми, 24 лютого я прийшла на роботу і більше не повернулася додому, жодного разу більше я не була у своїй квартирі, де ми мешкали, наш заклад розташований на Салтівці, все з Салтівки починалося.

Був лише один вихід - евакуація. Дорога була спершу небезпечною, а далі - довгою і виснажливою.

Алла Трохименко, директорка Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":

Ми були в Полтаві, ми були у Львові, ми були в Івано-Франківську, 2 місяці в монастирі, де нами люди опікувалися.

А торік у квітні більше як пів сотні дітей з Харківщини - знайшли прихисток на Буковині. Той день добре пам'ятає 10-річний Артур.

Артур, вихованець Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":

Здивувався дуже сильно, коли побачив гори. Але зараз вже звично. У мене тут багато друзів, наприклад таких як Аня, Крістіна і Карина.

Коли почалося повномасштабне вторгнення 12-річна Христина жила з бабусею. Пригадує, часто ховалися по підвалах, бабуся занедужала, а дівчинку взяла під опіку обласна влада.

Христина, вихованка Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":

Сутки пробули в підвалі, а потім пішли додому, і на ніч ми йшли в підвал, потім вже не так сильно почали стріляти, і вдома сиділи. Мене сюди забрали, бабуся захворіла і все таке, і тут я рік і два місяці, мені тут дуже подобається, немає обстрілів, тут гарні краєвиди, тут дуже добре ставляться діти.

Та вже скоро Христина полишить інтернат. Їй вже знайшли прийомних батьків.

4 січня їду в Харків до прийомної сім'ї.

Евакуював з-під обстрілів цих дітей волонтер Юрій Гордієнко. За час великої війни йому вдалося врятувати понад 15 тисяч маленьких життів.

Юрій Гордієнко, волонтер:

Ми попадали під обстріл двічі, нам підірвали одну машину, це було у перші дні війни, а зараз стало трохи легше, ми частину дітей перевозили на захід України, частину в Європу і зараз буквально нещодавно ми зробили останню евакуацію дітей до Туреччини.

Юрій розповідає, кожна евакуація по-своєму складна і кожна ризикована. Проте, не може бути байдужим, коли отримує ось такі повідомлення:

Просимо у вас допомоги вивести нас, ми багатодітна сім'я, проживаємо в селищі Докучаївка, у нас 11 дітей.

Проте є й ті, хто ще не наважується на виїзд - попри постійні обстріли.

Юрій Гордієнко, волонтер:

Тримаються за свій дім, бояться невизначеності й не знають, куди поїхати, вони знаходяться і в Харківській області, Луганській, Донецькій, Чернігівській, таких людей багато. Нам тепер надійшла заявка, от вперше зараз це робитимемо, повернення українців в Україну з окупованих територій. Будемо зараз з Маріуполя, з Мелітополя, є заявки від багатодітних сімей, просять допоможіть нам повернутися.

Окупанти зруйнували дитинство цих дітей, тож зараз важливо підтримувати їх і дарувати такі цінні щасливі миті, переконаний Юрій. Тож перед Різдвом вирішив відвідати малечу, привізши їм теплі речі, солодощі та подарунки. Та на цьому приємні сюрпризи не завершилися. Приїхали відомі гості.

КИЛИММЕН, учасник гурту Kalush Orchestra:

Так, тяжкі часи, війна, але ніхто не має права забирати у дітей їхнє дитинство. Я бачу тут неймовірно позитивних сильних усміхнених і добрих дітей, просто сонечка.

Та більше за всі подарунки ці діти-війни мріють про мир і повернення до рідного Харкова.