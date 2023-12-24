На Львівщині для 120 вихованців знайшли люблячу родину цього року [ Редагувати ]
Відмовитися від інтернатів. Таке зобов'язання на себе взяла Україна на шляху до вступу до ЄС. Тому дітей, які забезпечені батьківською турботою, соціальні служби намагаються прилаштувати у прийомні сім'ї.
На Львівщині цього року люблячі родини знайшли для 120 вихованців.
Як живеться цим дітям зараз? І від кого вони отримали різдвяні привітання? Далі.
Є Богданчик, Діана, Максимко, Марися, Василько, Ярослав і Дениско.
Всього у родині Процик з села Жовтанці, що на Львівщині шістнадцятеро дітей. І лише двоє з них біологічні.
Коротко історія нашого життя, це коли ми взяли підлітків, майже дорослих, це другий раз, коли наша сім'я поповнилася в 14 році, і це наша сім'я поповнилася 6 місяців назад.
Ірина та Михайло з будинків-інтернатів забирають старших дітей. Тих, у яких шансів отримати батьківську любов - найменше.
Ірина Процик, багатодітна мама:
Мене вразили слова моєї мами: "Маленьку дитину завжди хтось візьме". А ми думали, чи брати сина 16 років, який вже виходив з інтернату, мама каже: "Це реально його останній шанс". І я можу сказати: це найкращий наш син.
Сімейний затишок подружжя Проциків подарувало прийомним 10 хлопцям та 4 дівчатам. Чимало з них уже стали також батьками.
А тут найбільший наш скарб - це наші внуки.
Виховувати старших дітей з інтернатів - не просто, розповідає тато Михайло. Зазвичай діти потрапляють до них у важкому психологічному стані.
Михайло Процик, багатодітний батько:
Їм завжди говорили: "Ти ніщо, ти ніхто, ти цього не досягнеш, подивися, звідки ми тебе взяли". Але ми завжди їм говоримо: ти можеш, став цілі й досягай. І вони це роблять.
Діана та Марта:
- Не відчувалося такої любові. - Тут більше люблять, тут більше опікуються тобою.
У кожного з дітей свій куточок у домі, і вони вчаться за ним доглядати. А ще допомагати батькам на кухні. Готують не лише звичні страви, а й смаколики.
Старші діти допомагають молодшим. Разом вчать уроки та грають в ігри. У домі склалося чимало родинних традицій. Одна із них - на Різдво збираються усі, кого прихистили Ірина та Михайло.
у нас є гарна традиція сімейна. Ми з дітьми початок грудня перший день оформляємо ялиночку, і діти роблять один одному подарунки.
Втім цього разу за родинним столом не буде Богдана. Хлопець пішов захищати країну. Загинув під Бахмутом. Йому було 27 років.
Михайло Процик, багатодітний батько:
Один син пішов на війну - він загинув, 5-го березня був похорон. Залишилося 2 є дітей і жінка. Він закінчив кулінарне училище, він прекрасно готував, він випікав торти, і при тому він був найкращий снайпер серед своєї команди.
Попри велике горе та біль на серці Ірина і Михайло намагаються дарувати дітям батьківське тепло та любов.
Ірина Процик, жителька села Жовтанці:
Якщо ти любиш всім серцем - не має чужих дітей.
Таких родин в Україні понад 3 тисячі. Усі вони напередодні Різдва отримали подарунки від Фундації Олени Зеленської.
- Добрий день. Ви пані Ірина.- Так. - Вам є посилочка. Процик Ірина Ярославна? - Так.
У святковій коробці - смаколики, м'які іграшки, конструктори та книги. Таких подарунків отримали понад 13 тисяч дітей із прийомних сімей.
Відмовитися від будинків-інтернатів та перейти до сімейного виховання - одне із зобов'язань, яке взяла на себе Україна на шляху до ЄС. Лише за минулий рік під опіку до прийомних родин передали понад 7 тисяч дітей.
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