Ті, хто вже ніколи не повернуться. Співачка Ірина Федишин присвятила свою різдвяну пісню своєму братові Роману Климковичу. Він поліг у боях за Україну. Тіло захисника так і не змогли повернули додому.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" відома співачка розповіла про свою нову композицію.

"Сьогодні вийшла зворушлива премʼєра, вона має назву "На Сході нині снігопад". Я хотіла цією піснею зігріти наших військових. На жаль, мій брат загинув, ми досі не дочекалися його тіла. Я присвятила цю пісню йому, Роману Климковичу, йому було 33 роки.

Також співачка розповіла, що він довгий час проживав у Чехії і мав позивний "Чех". Коли почалась війна, він приїхав і пішов добровільно захищати Батьківщину.