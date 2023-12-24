"Вшануймо тих, кого немає з нами поруч": Залужний привітав усіх воїнів з Різдвом [ Редагувати ]
У неділю, 24 грудня, генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, розмістив своє різдвяне привітання.
Звернення до товаришів та товаришок опубліковано у Telegram-каналі.
Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок, - написав він.
Залужний закликав в ці святкові дні вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.
Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу. Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!Христос народився! Славімо Його! - завершив привітання головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері 24 грудня звернувся до українців і привітав з Різдвом Христовим.
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