У неділю, 24 грудня, генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, розмістив своє різдвяне привітання.

Звернення до товаришів та товаришок опубліковано у Telegram-каналі.

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок, - написав він.

Залужний закликав в ці святкові дні вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу. Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!Христос народився! Славімо Його! - завершив привітання головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері 24 грудня звернувся до українців і привітав з Різдвом Христовим.