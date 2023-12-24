У Запоріжжі провели автопробіг на підтримку військовополонених [ Редагувати ]
Пам'ятайте у Святвечір про тих, хто в полоні. Десятки запоріжців зібралися разом, аби нагадати світові про українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Учасники заходу влаштували автопробіг та проїхалися місцевими вулицями. Про те, як пройшов захід - далі.
Кілька десятків машин вишикувались в колону у середмісті Запоріжжя. Звідси стартує автопробіг на підтримку українських військовополонених, оборонців Маріуполя. На автівках учасників акції майорять сисньо-жовті прапори. На дверцятах плакати. Люди, які долучилися до заходу кажуть, так напередодні Різдва хотіли привернути увагу всього світу до долі воїнів, які вже майже два роки перебувають у ворожих катівнях.
Ольга, організаторка автопробігу:
Наша мета - звернутися до людей всього світу, аби вони розуміли, що є полон. Багато хто розуміє полон, як таке знаєте лайтове утримання, коли людина очікує просто свого звільнення, але мало хто розуміє, що це повільна смерть, наших хлопців катують, вони не повертаються просто з перетримки, вони повертаються скалічені.
Перед тим, як рушити запорізькими вулицями, учасники акції звертаються до усієї світової спільноти. Промову проголошують і жестовою мовою.
Не мовчи. Полон вбиває.
Серед тих, хто долучився до заходу, близькі й рідні військовополонених та усі небайдужі запоріжці.
Валерій, учасник автопробігу:
Долучився до цієї ж акції лиш тому, що вважаю, що це потрібно робити. Хлопці робили для нас, багато робили в окопах, на "нулі", під "Градами", під кулями, і я вважаю, що ми їх не повинні кидати, не забувати.
Олена, учасниця автопробігу:
Дуже важко, серце розривається, дуже важко, не має свідомості, ми не маємо нічого.
І ось колона автівок рушає. За кермом машини сьогодні й оборонець Маріуполя із позивним "Твіст»". Він повернувся з полону близько року тому. Каже, коли дізнався про акцію одразу вирішив долучитися.
Позивний "Твіст", учасник автопробігу:
Безумовно, процеси такі, як обмін полоненими - це дуже складні процеси. Безумовно, над ними працюють відповідні органи, не можна думати, що про це забувають державні інстанції, але про ці речі, про полонених і про війну загалом уже дуже активно забуває суспільство. Я дуже хочу вірити, що вони вийдуть на свободу і відновляться, але я навіть не берусь уявити, наскільки їм важко такий довгий термін.
Їдучи маршрутом учасники автопробігу сигналять. Запоріжці обіцяють проводити схожі акції й надалі. Кажуть, до останнього битимуться за кожного українського воїна, який чекає на повернення до дому.
Наталія, учасниця автопробігу:
Захисники Маріуполя врятували Україну. Зараз ми можемо ходити на акції, особливо тут, в Запоріжжі, саме завдяки їм. І тому ми маємо про них говорити до останнього, поки вони не повернуться, маємо про них нагадувати.
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