Наша мета - звернутися до людей всього світу, аби вони розуміли, що є полон.

Пам'ятайте у Святвечір про тих, хто в полоні. Десятки запоріжців зібралися разом, аби нагадати світові про українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Учасники заходу влаштували автопробіг та проїхалися місцевими вулицями. Про те, як пройшов захід - далі.

Кілька десятків машин вишикувались в колону у середмісті Запоріжжя. Звідси стартує автопробіг на підтримку українських військовополонених, оборонців Маріуполя. На автівках учасників акції майорять сисньо-жовті прапори. На дверцятах плакати. Люди, які долучилися до заходу кажуть, так напередодні Різдва хотіли привернути увагу всього світу до долі воїнів, які вже майже два роки перебувають у ворожих катівнях.

Ольга, організаторка автопробігу:

Наша мета - звернутися до людей всього світу, аби вони розуміли, що є полон. Багато хто розуміє полон, як таке знаєте лайтове утримання, коли людина очікує просто свого звільнення, але мало хто розуміє, що це повільна смерть, наших хлопців катують, вони не повертаються просто з перетримки, вони повертаються скалічені.

Перед тим, як рушити запорізькими вулицями, учасники акції звертаються до усієї світової спільноти. Промову проголошують і жестовою мовою.

Не мовчи. Полон вбиває.

Серед тих, хто долучився до заходу, близькі й рідні військовополонених та усі небайдужі запоріжці.

Валерій, учасник автопробігу:

Долучився до цієї ж акції лиш тому, що вважаю, що це потрібно робити. Хлопці робили для нас, багато робили в окопах, на "нулі", під "Градами", під кулями, і я вважаю, що ми їх не повинні кидати, не забувати.

Олена, учасниця автопробігу:

Дуже важко, серце розривається, дуже важко, не має свідомості, ми не маємо нічого.

І ось колона автівок рушає. За кермом машини сьогодні й оборонець Маріуполя із позивним "Твіст»". Він повернувся з полону близько року тому. Каже, коли дізнався про акцію одразу вирішив долучитися.

Позивний "Твіст", учасник автопробігу:

Безумовно, процеси такі, як обмін полоненими - це дуже складні процеси. Безумовно, над ними працюють відповідні органи, не можна думати, що про це забувають державні інстанції, але про ці речі, про полонених і про війну загалом уже дуже активно забуває суспільство. Я дуже хочу вірити, що вони вийдуть на свободу і відновляться, але я навіть не берусь уявити, наскільки їм важко такий довгий термін.

Їдучи маршрутом учасники автопробігу сигналять. Запоріжці обіцяють проводити схожі акції й надалі. Кажуть, до останнього битимуться за кожного українського воїна, який чекає на повернення до дому.

Наталія, учасниця автопробігу: