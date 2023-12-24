У Вифлеємі цього року відмінили різдвяні святкування, де народився Ісус, і замість тисяч туристів і паломників тепер вулиці міста наповнені атмосферою смутку та війни. На Західному березі річки Йордан, в палестинському місті Вифлеєм, вшановують памʼять дітей, які загинули в Секторі Гази під час ізраїльської військової операції проти ХАМАСу.

Згідно з інформацією ВВС від 24 грудня, у цьому році не встановлено знамениту різдвяну ялинку, яка зазвичай прикрашає центральну площу.

Місто спорожніло від щастя, від радості, від дітей, від Санти. Цього року немає жодного святкування, - розповіла виданню жителька Вифлеєму Мадлен.

Коляди не лунають, а святкові ярмарки не проводяться. Замість цього був встановлений невеликий монумент із зображенням сцени народження Ісуса, оточений камінням і колючим дротом, який слугує пам'ятю про дітей Гази.

Священик Еісса Талджія, який служить у порожній церкві Вифлеєма, сказав, що місто сьогодні нагадує тінь того, що було раніше.

Я був священиком у цій церкві 12 років. Я народився у Вифлеємі і ніколи не бачив його таким. Навіть під час пандемії Covid-19. У нас є брати і сестри в Газі, і це ускладнює святкування. Але добре, що ми об’єднані в молитві, - каже він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.