У Вифлеємі, де народився Ісус, скасували різдвяні святкування [ Редагувати ]
У Вифлеємі цього року відмінили різдвяні святкування, де народився Ісус, і замість тисяч туристів і паломників тепер вулиці міста наповнені атмосферою смутку та війни. На Західному березі річки Йордан, в палестинському місті Вифлеєм, вшановують памʼять дітей, які загинули в Секторі Гази під час ізраїльської військової операції проти ХАМАСу.
Згідно з інформацією ВВС від 24 грудня, у цьому році не встановлено знамениту різдвяну ялинку, яка зазвичай прикрашає центральну площу.
Місто спорожніло від щастя, від радості, від дітей, від Санти. Цього року немає жодного святкування, - розповіла виданню жителька Вифлеєму Мадлен.
Коляди не лунають, а святкові ярмарки не проводяться. Замість цього був встановлений невеликий монумент із зображенням сцени народження Ісуса, оточений камінням і колючим дротом, який слугує пам'ятю про дітей Гази.
Священик Еісса Талджія, який служить у порожній церкві Вифлеєма, сказав, що місто сьогодні нагадує тінь того, що було раніше.
Я був священиком у цій церкві 12 років. Я народився у Вифлеємі і ніколи не бачив його таким. Навіть під час пандемії Covid-19. У нас є брати і сестри в Газі, і це ускладнює святкування. Але добре, що ми об’єднані в молитві, - каже він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.
по темі
Чи дійсно традиція святкувати Різдво 25 грудня для України нова? Мій колега Богдан Вербицький стверджує, що - ні. Він дослідив історичні факти. І його проєкт "Історія Змови" - далі.
Без масових святкувань, ілюмінації чи масових зібрань. Всього цього не зробити. Аби не стати мішенню. Як Харків зустрічає свято і про що мріють жителі міста?
Ізраїль має намір продовжувати ведення війни проти ХАМАС до того часу, поки це угрупування бойовиків не буде повністю знищено
Серед них і вихованці Харківського будинку-інтернату. Як живеться зараз дітям і про що найбільше мріють?
Про традиції та реалії американського різдвяного політичного сезону - наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.