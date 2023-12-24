Сили ППО збили російський бомбардувальник Cу-34 [ Редагувати ]
На Маріупольському напрямку знищено російський бомбардувальник Су-34.
Про це повідомили у Повітряних силах.
На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні, - йдеться у повідомленні.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал лейтенант Микола Олещук написав, що наразі підтверджено ураження українським зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром він не повернувся.
Нагадаємо, успішне знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російських окупантів виявилося вражаючою операцією сил оборони України. Під час цієї події пілоти противника знахабніли та намагалися підлетіти ближче для нанесення ударів по військовослужбовцям ЗСУ.
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