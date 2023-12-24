Різдвяним традиціям є місце і на фронті. І це показали бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони оприлюднили щемливе відеопривітання до Різдва.

Автори цього ролика - військовослужбовці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" - просто зараз долучаються до нашого ефіру - Микита Шандиба, керівник пресслужба цієї бригади та головний героя цього відеоролика - військовослужбовиць Богдана на позивний "Бас".

Щойно ми з вами подивилися відеоролик-привітання, який був створений вашою бригадою. Розкажіть, звідки взялась ця ідея, чим надихнулися?

Взагалі ця ідея наших військовослужбовців, які служать у пресслужбі. Але взагалі ми цим відео хотіли донести українському суспільству та народу про те, що не всі мають можливість святкувати Різдво у сімейному колі з рідними. Ми хотіли передати той момент, яку ціну платять наші військовослужбовці за мир в оселях та можливість святкувати Різдво.

Як Ви вважаєте, цим роликом вдалось достукатися до сердець українців?

Ми сподіваємось, що нам вдалось. Це відео швидко поширюється. Маємо тільки гарні відгуки. Ми постійно намагаємось достукатися до суспільства, що війна продовжується, служити будуть всі. Просто нагадуємо про це.

Чи відчувається дух Різдва на передовій?