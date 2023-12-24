Подарунок перед Різдвом: Ігнат розповів про збиття ворожих бомбардувальників [ Редагувати ]
На Маріупольському напрямку збито ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було уражено зенітним ракетним комплексом. Напередодні стало відомо про збиття одразу трьох Су-34 на Півдні України.
Деталі збиття розповів "Подробицям" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Так, була бойова робота по Су-34. Він здійснював патрулювання в Чорному морі, можливо, планував здійснювати атаки ракетами. По Су-30 також була бойова робота. Поки невідомо, чи успішна вона. Вивчаються матеріали контролю, тому поспішно стверджувати ми не можемо. Проте про Су-34 можемо говорити впевнено. На аеродром літак не повернувся. Він здійснював атаку на Маріупольському напрямку, викидаючи керовані авіабомби", - розповів Ігнат.
Також речник Повітряних сил розповів про атаку Одещини.
"Зараз триває атака "Шахедами". Також обʼєкти можуть бути атаковані керованими авіаційними ракетами Х-59, можливо, Х-31", - підкреслив речник.
Раніше повідомлялося, що Повітряні сили підтвердили збиття російського бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку.
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